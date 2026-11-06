Joaquín Anduro 06 NOV 2026 - 21:57h.

Beñat San José no olvida su pasado en la Real Sociedad como jugador y como entrenador

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La Real Sociedad recibe al Rayo Vallecano este domingo en Anoeta en un partido muy especial para un donostiarra como Beñat San José, que vuelve a la que fue su casa tanto como jugador como entrenador. El técnico rayista ha hablado sobre su cariño por el conjunto txuri-urdin, aunque destaca que ahora se debe a su club, y sobre la sorpresa que le produjo la ausencia de Mikel Oyarzabal, "uno de los mejores del mundo" en la lista del Balón de Oro.

Beñat San José, sobre la Real Sociedad y Mikel Oyarzabal

Partido especial para Beñat San José: "Para empezar, para mí, poder estar en el Rayo y disfrutar de cada partido con el Rayo es especial porque lo estoy viviendo así, de forma muy especial y eso es lo primero de todo. Obviamente, en Primera, hay rivales de muchísima categoría y la Real es uno de ellos. Ahora bien, sí que no te voy a negar que es absolutamente especial para mí. Es mi casa, es mi ciudad, es donde nací futbolísticamente y también como entrenador. Las dos cosas, tanto como jugador como entrenador, estuve y nací, como digo, o me crie en la cantera de la Real. Entonces, conozco a casi todo el mundo allí y, obviamente, para mí es muy especial. Es mi ciudad, el equipo de toda mi vida y no voy a negar que es totalmente especial para mí y muy emocional. Ahora bien, cuando luego tenemos que jugar el partido, obviamente hemos analizado bien a un grandísimo equipo que conozco muy bien y vamos a ir con todo para conseguir los tres puntos".

Estilo de la Real Sociedad y cómo frenarles: "Sí hay un estilo marcado de la Real que viene ya de hace tiempo, que viene también desde la cantera de ellos. Siempre es un equipo que tiene muy buenos jugadores, que tiene muy buen toque de balón. Ahora bien, ese toque también es vertical. No solo son buenos en el juego construido, sino que también los contragolpes son letales. Tienen uno de los mejores jugadores del mundo, que es Oyarzabal, y luego tienen esa mezcla entre una cantera top con jugadores extranjeros o nacionales muy buenos que fichan, que les hacen dar un sentido de pertenencia y una constancia en el sacrificio muy grande. Les hace ser un equipo muy completo. Obviamente, es una de las visitas más difíciles que hay en esta liga pero también creo que nosotros no vamos a renunciar a nuestra identidad. Analizamos los detalles de cada rival para saber cómo establecer nuestras presiones o nuestro juego y también saber cómo vamos a actuar cuando nos sometan o cuando nos salten presiones o cuando tengamos malos momentos, que es clave para que la Real, con su gente de arriba, con mucha velocidad, mucha calidad y muy precisos no te hagan daño. Y esos momentos de que nosotros no estemos tan bien, que no nos hagan daño, va a ser clave. Ahora bien, todo lo que podamos, nosotros queremos mostrar nuestra personalidad total e ir a por el partido. Pero sí es verdad que la Real tiene un estilo ofensivo, vertical y con una presión fortísima, incluso hombre a hombre por todo el campo. Entonces, eso hay que trabajarlo bien".

Ausencia de Oyarzabal en la lista del Balón de Oro: "Sí, claro que sí, me ha sorprendido mucho. Tendría que estar seguro y arriba. Para empezar, ha demostrado el amor por sus colores, continúa un jugador que ni me imagino cuántas ofertas habrá tenido y sigue en la Real al pie del cañón, no sólo jugando muy bien al fútbol, sino liderando unos valores desde la cantera. Es como el jugador perfecto soñado por la Real en la cantera y él ha conseguido no solo ganar el Mundial, sino también la Eurocopa, la Copa del Rey... Es algo increíble. No solo tendría que estar por calidad, por polivalencia, porque ha sido un jugador realmente determinante, sino por títulos también a lo largo de estos años. Tendría que haber estado seguro, pero hay que respetar esa lista también. Yo hablo de él porque es el rival que nos toca jugar y, a su pregunta de que si me sorprende, pues sí me sorprende".