Juan Pérez 10 NOV 2026 - 09:58h.

El duelo entre ambos durante todo el partido dejó un momento curioso

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Las provocaciones del Valencia CF para desestabilizar a los jugadores del Real Madrid no sirvieron de nada en la goleada del conjunto blanco este pasado fin de semana, y aún el plano detalle deja momentos más que curiosos. La enemistad entre Jude Bellingham y Pepelu García en el partido significó un choque físico constante y a la vez un cruce dialéctico con una de las imágenes de la jornada, el rechazo del internacional inglés al Balón de Oro.

La victoria del Real Madrid en Mestalla deja al conjunto valencianista en descenso en una espiral negativa que ya era difícil levantar ante un candidato, pero aún así el reflejo de determinados momentos del partido habla de la situación actual. En un intento por ir más allá del partido para desestabilizar a los jugadores blancos, Pepelu García fue uno de los que más levantó la voz para dejar fuera de juego a Bellingham.

Más allá del contacto constante en el césped, el pivote fue a lo personal para señalar que el jugador del Real Madrid estuvo lejos de conseguir el Balón de Oro. Y la respuesta del inglés fue instantánea, directa y repetitiva: "Me da igual el Balón de Oro. A mí no me importa. Me da igual. ¿Quién me lo va a dar? ¿Tú?", una constante que se repitió una y otra vez hasta demostrar que estaba por encima de eso.

No sería extraño imaginar que esa estrategia para sacar a Bellingham del partido así como a otros jugadores del Real Madrid fuera una táctica nacida del banquillo. Los años de experiencia de Javier Aguirre, un perro viejo en los vestuarios, seguramente han empujado a algunos de sus jugadores a intentar provocar a los futbolistas blancos sin la finalidad que ellos esperaban.

Una fórmula que se vivió no solo en lo dialéctico, sino también en lo físico como demostraron algunos de los enganchones más sonados del partido en el centro del campo. Un intento del Valencia por sacar la cabeza cuando el fútbol no acompaña ante uno de los favoritos a ganar LALIGA.