El orgullo de la familia Espí viendo a Carlos en Mestalla: "Ha hecho mucho hincapié en que vengan las dos abuelas"
Juanjo, su padre, mostró su emoción: "Intentamos normalizarlo pero su vida ha cambiado muchísimo"
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El partido entre el Real Madrid y el Valencia CF fue especialmente emotivo para Carlos Espí. Y es que el delantero valenciano, que entró en los minutos finales del encuentro sustituyendo a Kylian Mbappé, vivió unos momentos muy especiales junto a su familia y amigos, que acudieron en masa a Mestalla para ver a su hijo, nieto o amigo con la casaca madridista. Y lo que se pudo vivir fue el orgullo de toda una familia. La familia Espí y amigos al completo, pero sobre todo ellas: las abuelas. Una reunión familiar con un objetivo.
Así las cosas, Juanjo, padre de Carlos Espí, atendía a Adrián Fouz para ElDesmarque en los aledaños de Mestalla minutos antes de que arrancara el partido: "Era inimaginable que pudiese llegar al fútbol profesional. Carlos ha tenido mucho interés y ha hecho mucho hincapié sobre todo en las dos abuelas", revelaba, con la ilusión del futbolista de que ambas pudieran verle jugar con el Real Madrid.
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En este sentido, Juanjo Espí reconocía lo especial que era verle triunfar: "Cuando salga a calentar me emocionaré. Si llega a jugar pues evidentemente va a ser... Intentamos normalizar las cosas aunque no es nada normal. Su vida sí que ha cambiado muchísimo", reconocía.
Sea como fuere, el jugador salió a calentar en la segunda mitad del encuentro. Varios minutos en los que las dos abuelas permanecieron atentas en todo momento a su nieto del alma. Y aunque sólo fueron unos minutos, prácticamente lo que duró el descuento, pudieron verle saltar al terreno de juego. Al acabar el partido se pudo ver a Carlos Espí buscando a alguien con insistencia en la grada. Y era a ellas, a sus dos abuelas, para inmortalizar un momento que quedará enmarcado en su corazón. Una reunión familiar que nunca olvidará y que acabó dentro de Mestalla.