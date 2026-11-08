Fran Fuentes 08 NOV 2026 - 17:33h.

Juanjo, su padre, mostró su emoción: "Intentamos normalizarlo pero su vida ha cambiado muchísimo"

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El partido entre el Real Madrid y el Valencia CF fue especialmente emotivo para Carlos Espí. Y es que el delantero valenciano, que entró en los minutos finales del encuentro sustituyendo a Kylian Mbappé, vivió unos momentos muy especiales junto a su familia y amigos, que acudieron en masa a Mestalla para ver a su hijo, nieto o amigo con la casaca madridista. Y lo que se pudo vivir fue el orgullo de toda una familia. La familia Espí y amigos al completo, pero sobre todo ellas: las abuelas. Una reunión familiar con un objetivo.

Así las cosas, Juanjo, padre de Carlos Espí, atendía a Adrián Fouz para ElDesmarque en los aledaños de Mestalla minutos antes de que arrancara el partido: "Era inimaginable que pudiese llegar al fútbol profesional. Carlos ha tenido mucho interés y ha hecho mucho hincapié sobre todo en las dos abuelas", revelaba, con la ilusión del futbolista de que ambas pudieran verle jugar con el Real Madrid.

En este sentido, Juanjo Espí reconocía lo especial que era verle triunfar: "Cuando salga a calentar me emocionaré. Si llega a jugar pues evidentemente va a ser... Intentamos normalizar las cosas aunque no es nada normal. Su vida sí que ha cambiado muchísimo", reconocía.

Sea como fuere, el jugador salió a calentar en la segunda mitad del encuentro. Varios minutos en los que las dos abuelas permanecieron atentas en todo momento a su nieto del alma. Y aunque sólo fueron unos minutos, prácticamente lo que duró el descuento, pudieron verle saltar al terreno de juego. Al acabar el partido se pudo ver a Carlos Espí buscando a alguien con insistencia en la grada. Y era a ellas, a sus dos abuelas, para inmortalizar un momento que quedará enmarcado en su corazón. Una reunión familiar que nunca olvidará y que acabó dentro de Mestalla.