Juan Pérez 10 NOV 2026 - 09:13h.

El delantero del Real Madrid tira de humor para salvar la crítica

Javier Aguirre responde a Mourinho y reivindica a su plantilla: "Tengo muy buenos jugadores, si no, no estaría aquí"

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El famoso cántico que popularizó Mestalla hacia Vinícius tiene ahora un nuevo protagonista en el Real Madrid en un contexto totalmente diferente al que vivía el brasileño, ahora ausente. Kylian Mbappé fue el foco del pique de los aficionados valencianistas en un momento del encuentro donde el partido ya estaba decidido, y sin ese peso todas las partes parecían vivir la experiencia de una forma diferente.

El famoso "balón de playa" que en su día dio la vuelta al mundo por todo lo que significaba para el brasileño perder el premio individual, ahora regresa desde otro plano. El tercer gol del Real Madrid ante el Valencia lo firmó el propio Mbappé, que poco después escuchó con una sonrisa cómo la grada se acordaba de él para criticarlo con una simpática broma que en este caso pasó sin pena ni gloria.

El marcador y sobre todo la percepción del delantero galo a los cánticos fue otra, ya que la sonrisa del '9' demuestran que lo encajaba no solo como parte de la desazón de la grada al ver la goleada, sino como una gracia más. Y así la entiende el propio jugador del Real Madrid, que sostiene la broma con una sonrisa que define no solo el estado del partido en esos momentos, sino la forma de entender la situación.

La sanción de Vinícius le dejó ausente de una cita que habitualmente acaba con una confrontación de parte de la grada de Mestalla con el brasileño, y en este caso la firma de la grada se sintió diferente. Sobre todo porque el pique de otras época se convirtió en un dardo que nada tenía que ver con lo que se veía en el césped. Lo de Vinícius era algo que impactaba al jugador durante todo el partido, porque los abucheos lo acompañaban desde el primer minuto.

El cántico es heredero de otra época y de otro jugador, y porta la bandera del dolor, porque en un Valencia en descenso que no compite contra el Real Madrid, los cánticos sobre Mbappé son un disfraz para ocultar la difícil temporada que tienen por delante.