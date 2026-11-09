David Torres 09 NOV 2026 - 16:13h.

"No creo que esas palabras hayan hecho mella en ellos. En absoluto. Saben lo que pienso de ellos, soy muy frontal y tenemos mucha comunicación"

Javier Aguirre: “Se me agotan las palabras para justificar lo injustificable, no hay efecto ni historias”

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ValenciaJavier Aguirre ha respondido en sala de prensa a las palabras de José Mourinho sobre la diferencia de calidad entre las plantillas del Valencia CF y el Real Madrid. El técnico portugués desveló después del encuentro de Mestalla que había intentado consolar al entrenador valencianista diciéndole que no estuviera triste porque sus futbolistas eran "mucho mejores" que los del Valencia. Dos días después, el mexicano ha restado importancia al comentario, aunque ha aprovechado para reivindicar a su plantilla.

Mourinho explicó que, tras el partido, le había dicho a su amigo Aguirre: "No estés triste porque mis jugadores son mucho mejores que los tuyos". El entrenador madridista añadió que el problema no era el técnico mexicano, al que definió como un gran entrenador con mucha experiencia, sino la diferencia de calidad entre ambas plantillas.

Aguirre no cree que las palabras de Mourinho hayan afectado al vestuario

El entrenador del Valencia ha asegurado que no ha hablado con sus futbolistas sobre el comentario del portugués y que tampoco ha percibido ninguna reacción especial en el vestuario. "No las hemos comentado. No hubo ninguna reacción porque no les he preguntado. Imagino que lo tomaron como una frase de fútbol, no como algo personal", ha explicado y bromeó, "puede que alguno ni se haya enterado".

Aguirre incluso ha bromeado con la posibilidad de que algunos jugadores ni siquiera se hayan enterado de las declaraciones. En cualquier caso, considera que las palabras de Mourinho no han hecho mella en el grupo. "No creo que esas palabras hayan hecho mella en ellos. En absoluto. Saben lo que pienso de ellos, soy muy frontal y tenemos mucha comunicación", ha añadido.

Preguntado directamente por la valoración de Mourinho, Aguirre ha precisado que el portugués no le dijo exactamente que sus futbolistas fueran mucho mejores, sino que debía estar tranquilo porque los del Real Madrid tenían más calidad.

"Yo tengo muy buenos jugadores"

"Me dijo que estuviera tranquilo, que sus jugadores eran mejores. Lo escuché, es mi amigo, y le felicité", ha relatado el técnico valencianista.

Sin embargo, Aguirre ha querido dejar clara su confianza en los jugadores que tiene a su disposición. "Yo creo que aquí hay buenos jugadores, si no, no estaría aquí", ha afirmado.

El mexicano también ha recordado su primera etapa en España para reivindicar la historia del club. "Cuando llegué en 2002, el Valencia era campeón. Es una plaza que siempre ha tenido muy buenos jugadores y muy buenos técnicos. Tiene buena cantera... Yo tengo muy buenos jugadores, eso es lo que creo", ha concluido.