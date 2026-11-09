Javier Aguirre: “Se me agotan las palabras para justificar lo injustificable, no hay efecto ni historias”

David Torres Valencia, 09 NOV 2026 - 16:09h.

"La Copa no estorba en absoluto"

En la crisis, Javier Aguirre exculpa a Braulio Vázquez y pone en el foco a la plantilla

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Javier Aguirre ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey ante la UE Tavernes, en la que ha repasado la actualidad del Valencia CF tras la derrota ante el Real Madrid. El técnico mexicano ha analizado el momento del equipo, ha reconocido que esperaba mejores resultados desde su llegada y ha defendido la evolución del grupo pese a la falta de puntos. También ha hablado de las bajas de Jesús Vázquez y Otorbi, la situación de varios jugadores con menos protagonismo y las oportunidades que pueden tener los canteranos. “Que no te hagan gol y meterlo es el ‘efecto Aguirre’. Los resultados no me favorecen, no ha habido efecto Aguirre. Aguirre trabaja en campo, buscando buenos resultados y en el campo hay progreso, pero no se traduce en resultados, que es lo que interesa. Hay que ganar. Se me agotan las palabras para justificar lo injustificable, no hemos ganado y no hay resultados tangibles, en cuanto a puntos se refiere, es una verdad como una catedral”, dijo en sala de prensa.

Tres nombres propios de la actualidad del Valencia: Hugo Duro, Diakhaby y Elliott. Tres futbolistas con salarios altos y sin muchos minutos. ¿Cuál es su situación?

Diakhaby estaba lesionado, bien lesionado, cuando llegamos. Lo recuperamos y ahora va con su selección. Es un jugador que quiere mucho al club y es un baluarte. Le faltaba ritmo de competición.

Con Elliott hemos estado hablando para que mejore cosas. Lo ha hecho bien y ojalá tenga posibilidad de jugar.

Y Hugo Duro ha jugado. Está ahí peleando. Está Sadiq, está Aimar... Tengo a tres en ese puesto. Cualquiera puede jugar bien.

¿Este Valencia se está convirtiendo en uno de los retos más complicados de su carrera?

He tenido buenos retos en mi carrera y este es uno de ellos. No lo dudé. Este es un histórico de la Liga. Había que venir y hacer bien las cosas. Está siendo lento, pero estamos encontrando cosas buenas. Hemos mejorado aspectos, aunque no se ha traducido en buenos resultados. Sí, es un buen reto.

¿Hubiera sido más complicado jugar en Mestalla?

Sin lugar a dudas. Es otra superficie, así que de entrada hubiéramos entrenado en otro campo. La adaptación al bote, a las botas nuevas, al entorno... Hubiéramos tenido que ocuparnos del partido de otra manera. De buena gana ellos aceptaron jugar en Mestalla y lo agradecemos, porque va a ser un ambiente más festivo. A ver cómo estamos y cómo lo afrontamos.

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¿La Copa estorba?

Para nada. Digo lo mismo que dije. He estado en dos finales de Copa y es una competición muy bonita que da mucha vida a muchos equipos que no tienen tanta visibilidad como los de Primera. Es muy atractiva, no es un estorbo. Lo afrontamos con mucho respeto y seriedad.

¿Cuál es la situación de Sato?

Está con nosotros. Somos 26 y 27, siempre sobrarán cuatro. Otorbi está fuera y Jesús también. Me quedan 25 y dos quedarán fuera para el partido de Vallecas. A veces están en el banquillo y otras en la grada. El nivel es parejo.

¿Qué significa para usted jugar bien al fútbol?

Saber qué hacer con la pelota cuando la tengo y saber qué hacer cuando no la tengo. A veces se juega bien y bonito. Otras se juega bien y no bonito. El rival cuenta también, claro. Otra parte de la ecuación es el arbitraje. Hay un reglamento y a veces te condiciona la aplicación del mismo. Pero jugar bien es saber qué hacer.

¿Hay alguna explicación a que solo calentaran cuatro jugadores?

Jesús no calentó. Son momentos. Iba a entrar el que faltaba y...

¿Puede desarrollar esos brotes verdes que ha señalado?

En actitud y en juego. Muy buena actitud, entramos bien en el partido. En el minuto 25 estábamos igualados. El partido se descompone con el gol. Ahí nos fuimos emocionalmente. En juego hay más posesión de balón, más expectativas de gol... Los números lo dicen. Defendemos mejor que el primer día en Santander y jugamos mejor que el primer día en Santander. Todo eso es un cúmulo. Lo hago público porque me preguntan. Es mi opinión y respeto las divergencias.

De estos partidos ante rivales de inferior categoría también se sacan conclusiones. ¿Qué espera del encuentro?

Es un equipo al que hay que respetar. No sé si tienen paga o no, si son profesionales o no. Pero es un equipo que se ha ganado jugar contra un Primera División. A mí no se me olvida haber podido jugar con Maradona, Platini, Cruyff... Ellos van a poder decir siempre que yo jugué la Copa en Mestalla. Por eso tenemos que hacer un partido serio.

¿Cómo puede manejar el estado anímico del equipo tras la derrota contra el Real Madrid?

Son profesionales y los partidos del Madrid siempre motivan. Es muy fácil cambiar de chip. Es un partido postergado, una pena el motivo por el que se aplazó. Ahora toca respetar al rival y pasar de ronda. No están afectados y, si lo están, fue el domingo. Hoy están con ganas de que vuelva el partido y quitarse la espina de la Liga. A ver si nos damos una alegría en esta Copa del Rey.

En el acta del partido se reflejó solo una parte de lo que pasó. ¿Habló con Braulio Vázquez sobre ello?

Hablé con Braulio, sí. Yo estaba dentro. Me dijo que mostró su desacuerdo y que eso lo reflejó en el acta. No me comentó nada más. Lo típico, que van llegando y hay 40 personas y puede pasar cualquier cosa. No pasó nada que yo sepa. El acta no la he visto. Braulio sí bajó y me dijo que estaba disconforme. ¿Lo reflejó en el acta? Me dijo que no lo insultó y me lo creo.

Gayà no jugará

Gayà fue expulsado y Jesús Vázquez está lesionado. ¿Jugará Gayà?

Gayà no lo vamos a poner. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Estoy tranquilo. Hay opciones para jugar, incluso con perfil cambiado. La plantilla es amplia y pueden jugar en distintas posiciones.

¿Cree que la falta de Maffeo se hubiera pitado en el área contraria?

Cualquier supuesto es difícil de resolver, porque se puede interpretar de una u otra manera. Yo creo que no es falta. Es lo que pienso. Es lo que vi desde mi óptica. Y si es falta, ¿por qué no le ponen la roja? Me miraban así, como diciendo... El cuarto árbitro me dijo: "Es que no tiene control de balón", y creo que tiene razón, no lo tenía. Ahí me demostró que no era roja. Son cosas del juego. Nunca justificaré una derrota. Ellos fueron mejores. Ni la suerte ni el árbitro entrenan mejor. Fueron mejores que nosotros y nos ganaron.

¿Qué balance hace dos meses después de su llegada?

Llevamos 42 días...

Mes y medio después, ¿qué ha pasado con el efecto Aguirre?

¿Por qué efecto Aguirre? Porque no tengo buenos resultados. Si usted analiza los resultados... ¿Qué pasó en Santander al final del partido? La de Hugo Duro. ¿Qué pasó contra el Villarreal en el descuento? ¡Pum! Otros puntos fuera. El efecto Aguirre con 12 puntos se vería de otra manera. La conclusión es no hacer un gol aquí o allí. No ha habido efecto Aguirre por resultados, pero el trabajo de campo es bueno. Hay progreso y cosas buenas. Pero no se traducen en resultados, que es lo que cuenta al final. Es una máxima en el fútbol: ganar. Lo otro lo puedes adornar. En cinco partidos solo hemos ganado una vez. No hay efecto ni historias. Hay que seguir trabajando. No tengo más palabras. No hay resultados tangibles en cuanto a puntos.

¿Por lo demás está contento?

Yo estoy feliz, claro que sí. Me lastiman las lesiones. Lo de Jesús, lo de Otorbi... Son circunstancias que no me gustan. Hoy por la mañana tomé un café con Canós y yo, que he estado fuera diez meses, sé que es el peor momento de un futbolista. Sé que con trabajo, optimismo y entusiasmo esto saldrá adelante.

¿Es lo que esperaba cuando llegó?

No. Esperaba más. Un par de puntos más. Mi experiencia me dice que no puedo mirar más allá de Tavernes y Rayo. Ustedes tienen una buena frase, que son las cuentas de la lechera... Esos supuestos no conducen a nada. Acuño la frase de mi amigo Cholo: "Partido a partido". No puedes mirar más allá.

¿Se van a ver más canteranos?

Teníamos convocados para el partido de Copa al portero Raúl, a Gamón, Durá y también venía Panach. Estamos con ellos. Ellos tienen un partido el miércoles, aplazado. Están ahí porque el Mestalla está sufriendo apuros. Intentaremos que tengan experiencia. En la dinámica diaria estamos con Mayol, Córdoba, Otorbi, Aimar... y Raúl. Son jóvenes con mucho entusiasmo. No es fácil decidir. Haremos un buen equipo para mañana y para Vallecas.