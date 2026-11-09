David Torres Valencia, 09 NOV 2026 - 10:44h.

Pitchwise, cuando entre, podrá convocar el Consejo con dos días de antelación

El Valencia CF convoca su Junta General: Kiat Lim incorpora a dos hombres de su confianza, capitaliza deuda y prepara la entrada de Pitchwise

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El Valencia CF prepara una serie de cambios en su estructura societaria y de gobierno que apuntan a facilitar una nueva etapa en la gestión del club, con la mirada puesta en la futura llegada de Pitchwise. El primer paso será la modificación de los estatutos sociales para reducir el tamaño del Consejo de Administración y agilizar su funcionamiento, una propuesta (que puedes ver aquí) que deberá ser aprobada por los accionistas en la Junta General Ordinaria del próximo 9 de diciembre. Pitchwise no tiene previsto comprar más acciones, pero sí gobernar junto a Kiat Lim y esta reestructuración se lo permitirá.

El informe presentado por el Consejo de Administración que preside Kiat Lim el pasado 6 de noviembre contempla fijar en cinco el número de consejeros, frente a la composición actual prevista en los estatutos (de siete). La intención es adaptar el órgano de gobierno a las necesidades de la sociedad y dotarlo de mayor flexibilidad y eficiencia.

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Nuevas obligaciones y atribuciones del Consejo de Administración

También se introducirán cambios en su funcionamiento. El Consejo tendrá la obligación de reunirse, como mínimo, una vez por trimestre. Además, cualquier consejero podrá solicitar al presidente la convocatoria de una reunión, sin necesidad de contar con el respaldo de otros miembros. La convocatoria deberá realizarse por escrito, con el orden del día y al menos dos días de antelación, mediante un procedimiento que permita acreditar su recepción por todos los integrantes.

Hasta la llegada de Pitchwise seguirán en el Consejo Kiat Lim, Ser Miang Ng, Kim Huat Koh, junto con el nombramiento de dos nuevos miembros: Mark Kong Jie Chiang y Ren Zhu Pang. Sus incorporaciones reforzarán la presencia de personas vinculadas al entorno de confianza de Kiat Lim en el máximo órgano de decisión del Valencia CF. La propuesta deberá recibir el visto bueno de los accionistas pero es evidente que estos movimientos se enmarcan en la reorganización financiera que prepara el Valencia CF. Una de las operaciones previstas es la capitalización del préstamo de Peter Lim, que asciende a unos 42 millones de euros. La conversión de esta deuda en capital social permitirá reducir el pasivo del club y modificar su estructura financiera, aunque no supondrá una entrada de dinero nuevo en la tesorería.

Pitchwise, cuando entre, podrá convocar el Consejo con dos días de antelación

La operación, que deberá pasar por la Junta, servirá para dejar preparada la estructura societaria de cara a la futura entrada de Pitchwise, que con uno o dos consejeros tendrá capacidad para convocar al Conse De esta manera, el Valencia busca ordenar tanto su gobierno corporativo como su balance antes de afrontar una nueva etapa. Los cambios estatutarios y la conversión del préstamo constituyen dos piezas de ese proceso de reorganización.