Pitchwise quiere datos del Valencia CF: yo les doy algunos de los que nos preocupan de verdad

Bastaría con dar una ojeada a los últimos partidos para hacerse una idea, pero ahí van algunos

Pitchwise y el sueño americano del Valencia CF: ¿Rapidez para llegar, fiabilidad para reconstruir?

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Perder ante el Real Madrid en casa siempre pica. Que sea en el último año en Mestalla, duele aún más. Si además el árbitro ha sido protagonista fastidia, pero con todo, lo que más humilla es saberse netamente inferior, es ser consciente de que este Valencia CF es muy, muy pequeñito ante el Real Madrid que en otro tiempo tuteó. Ni árbitro, ni mala suerte, ni mala racha. La realidad es la que es y se la dijo Mourinho a Aguirre: "Mis jugadores son mejores"

Las reflexiones de Aguirre

Pensaba en ello mientras paseaba de vuelta a casa dándole vueltas a las posibles soluciones para que el Valencia CF no se vaya a Segunda cuando me vino a la cabeza algo que dijo Javier Aguirre (quien por cierto aún no da con la tecla) el viernes pasado: "Sé que vino una persona americana para presentarse en nombre de este grupo y habló con Braulio. Estuvo en el partido del Femenino, me parece, y también estuvo en Elche. Pero yo no he tenido contacto con ellos, cero, nada. Braulio es quien me ha dicho que ha hablado con ellos, pero de otros temas más administrativos que deportivos. Son gente a la que le gustan mucho los datos. Braulio nos viene a pedir datos de expectativa de gol, kilómetros y todas las métricas. Quiere saber cómo estamos en muchos aspectos del juego y del físico. Eso es lo que les hemos trasladado. Braulio me ha dicho que han pedido datos a mi gente y se los han pasado. Ahora mismo están en ello", decía Javier Aguirre antes del partido ante el Real Madrid. Describía a Pitchwise (aunque él por error los llamó KKR en referencia al fondo que los sustenta) como lo que son: americanos que buscan el sueño americano en Mestalla como ya describí días atrás.

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Y está bien que los busquen, aunque viendo los partidos del Valencia CF se pueden hacer una idea del horror que tenemos aquí montado. Peor lo cierto es que los datos son, generalmente, la base de un buen análisis que, posteriormente, permitirá tomar decisiones correctas o no. Sin embargo, y por desgracia, el Valencia CF está para poco análisis y mucha actuación y, además, con celeridad. Admito que el cariz que ha tomado el club en los despachos en los últimos tres meses empieza a gustarme algo más, pero sobre el césped (que es lo que realmente nos importa a los aficionados) es un auténtico desastre.

Yo le doy a Pitchwise algunos datos de los que nos preocupan

Y como la cosa va de datos, yo le voy a facilitar a Pitchwise algunos de ellos que son de los que más nos preocupan al valencianismo. El primero, el Valencia CF ha batido con Peter Lim su peor racha fuera de Europa. Ya son siete años y lo que te rondaré morena. El segundo; el Valencia CF ha firmado su peor arranque en casa en el año en que despide Mestalla, que ya es delito. El tercero, el Valencia CF lleva tres años peleando por no descender cuando ha sido uno de los históricos de España y de Europa. ¿Sigo? El coste de plantilla en la actualidad es la mitad del que había con Marcelino hace siete años, no se puede esperar por tanto que el equipo se parezca a aquel... Y así un sinfín de datos, que son auténticas afrentas históricas a este club que muchos hemos conocido en la cima del mundo (literalmente).

Dicho esto, no voy a culpar y a exigir a Pitchwise y a Kiat Lim que en tres meses arreglen lo que Peter Lim no ha hecho en doce años, pero si quieren de verdad cumplir lo que dijeron en el comunicado de venta del 42%, pónganse manos a la obra y, de cara al mercado de enero, denle a Braulio Vázquez algo más del dinero que le queda tras esos primeros cien millones de inversión. Recabar datos está bien, aportar soluciones es aún mejor, aunque la solución a corto plazo sigue en casa. "No voy a decir que vamos a mejorar esperando 14 fichajes. Es trabajo, trabajo y mejorar, mejorar", dijo Aguirre tras la derrota contra el Madrid. Pues eso. Pónganse que falta nos hace.

David Torres

Delegado de ElDesmarque en Valencia

dtorresp@eldesmarque.com

PD: Lo del acta arbitral poniendo SOLO lo que dijo e hizo Braulio es para hacérselo mirar. Feliz semana.