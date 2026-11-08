Las polémicas de las que se queja el Valencia CF además de la falta a Maffeo ni la roja a Gayà

David Torres Valencia, 08 NOV 2026 - 00:30h.

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"Al final, lo que nosotros buscamos es que haya un criterio real y, en ese sentido, creo que no lo ha habido. Es una acción de fútbol, de juego y, en mi opinión, no era falta", decía Gayà al final del choque y es que, el Valencia CF terminó muy enfadado con algunas decisiones arbitrales en la derrota ante el Real Madrid (0-3), en el último enfrentamiento entre ambos equipos en Mestalla. Dos acciones concentraron buena parte de las protestas valencianistas: la falta señalada a Pablo Maffeo en la jugada que precedió al 0-1 y la acción de Gayà que terminó con las reclamaciones de tarjeta roja por parte del conjunto blanco. Sin embargo, ninguna de las dos decisiones tuvo una incidencia determinante en el resultado final.

La primera llegó en una acción que encendió los ánimos de los jugadores del Valencia. Maffeo entró en duelo en una disputa con Mbappé y el árbitro señaló falta. El problema para los valencianistas es que consideran que el lateral no comete infracción y que el contacto no es suficiente para detener el juego. De hecho, la repetición de la jugada alimentó las protestas por una decisión que permitió al Real Madrid disponer de una acción a balón parado que acabaría en el 0-1. Es más, Javier Aguirre dijo que, si era falta, debía ser roja.

El propio Maffeo mostró su enfado durante la entrevista del descanso, en unas imágenes que reflejaron el malestar del vestuario.

La acción de Maffeo que precedió al 0-1

La jugada fue especialmente protestada porque el Valencia entendía que no había infracción. La acción sobre Mbappé terminó con una falta que permitió al Real Madrid disponer de una oportunidad a balón parado. El lanzamiento rechazó en la barrera y el balón llegó a Valverde, que conectó un disparo imparable para Dimitrievski. La decisión condicionó el desarrollo del encuentro, como reconoció el propio Maffeo, que no se mordió la lengua en DAZN: "Creo que no es falta en el primer gol, eso nos condiciona".

La repetición de DAZN alimentó las dudas sobre la decisión de Hernández Maeso. El lateral ya había mostrado su enfado en la entrevista del descanso, donde llegó a calificar de «una mierda» tener que atender a los medios en ese momento.

La roja directa a Gayà que pudo ser amarilla

La segunda gran protesta llegó en el tramo final. Gayà realizó una entrada sobre Mbappé que Hernández Maeso castigó con tarjeta roja directa. Una decisión que sorprendió a los valencianistas, que entendían que la acción no tenía la gravedad suficiente para expulsar al capitán. Por el tipo de contacto y las circunstancias de la jugada, la acción podía haberse resuelto con una tarjeta amarilla.

Sin embargo, ninguna de estas dos polémicas puede servir de explicación al 0-3. La primera acción tuvo incidencia directa en el 0-1, pero el Real Madrid ya había demostrado su superioridad y ampliado la ventaja hasta el 0-2 antes del descanso. La expulsión de Gayà, por su parte, llegó cuando el encuentro estaba prácticamente decidido y no cambió el desenlace.

La disparidad de criterios fue evidente durante todo el partido y exponen desde el lado che, por ejemplo, el codazo de Mbappé que se saldó con amarilla

El Valencia se marchó de su último partido ante el Real Madrid en Mestalla con motivos para protestar y una evidente frustración. También con una realidad mucho más incómoda: las decisiones arbitrales no explican la pobre imagen del equipo ni el baño futbolístico que recibió. Una despedida que fue mucho más allá de las polémicas.