David Torres 06 NOV 2026 - 13:57h.

"Para ganar al Real Madrid hay que hacer un partido perfecto"

De Tendillo a Pedja, Kempes o Vinícius: 105 grandes noches y polémicas antes del último Valencia-Real Madrid en Mestalla

Compartir







ValenciaEl Valencia CF afronta una de las citas más especiales de la temporada. El último Valencia-Real Madrid en Mestalla antes del traslado al Nou Mestalla convierte el encuentro en una noche cargada de simbolismo y que servirá para homenajear a Jesús De Miguel, pero Javier Aguirre sabe que lo importante también está sobre el césped. El técnico mexicano compareció en sala de prensa para analizar la visita del equipo de José Mourinho, y contestar a sus declaraciones, la dificultad del rival y la trascendencia de un partido en el que los valencianistas necesitan hacerse fuertes ante su afición.

Aguirre también repasó el estado de la enfermería y las opciones que tiene para confeccionar el once. Las bajas, las posibles recuperaciones y la situación de futbolistas que arrastran problemas físicos condicionan sus planes para una cita de máxima exigencia. El entrenador explicó cómo llega su equipo, qué espera del Real Madrid y qué importancia concede a un encuentro que puede marcar el rumbo del Valencia en LALIGA.

En 2011 venció con el Zaragoza al equipo de Mourinho. ¿Qué recuerda de aquel partido? Aquí decimos que no hay quinto malo.

Recuerdo aquel 2-3 en el Bernabéu, en la temporada 2010-11. En la 2011-12, en la primera jornada, el Madrid nos ganó 0-5 en casa con Mourinho. Los hice enojar a los cabrones. Es fútbol y de repente te sale. Creo que aquel día tiramos tres veces a puerta y ganamos. Es una anécdota bonita, porque es divertida, aunque después me vapulearon a los tres o cuatro meses.

El Madrid es un equipo de muchísimo respeto. José es un técnico top, top. Da gusto ganar los partidos, pero también es cierto que la estadística de perder contra el Madrid es más frecuente.

No hay quinto malo, es un bonito refrán y vamos a intentar que se dé. No va a ser fácil, pero nuestra mentalidad es ganar. En casa, el Madrid te motiva evidentemente. No necesito invertir más tiempo en hablar de motivación con los jugadores. Esta vez no hace falta, es algo natural.

Juegas contra un grande de Europa y del mundo, con un grandísimo técnico y grandísimos jugadores, que vienen de hacer una Champions perfecta y tienen un palmarés brillante. Puedes estar toda la tarde hablando de ellos, pero vamos a intentarlo.

PUEDE INTERESARTE Las posibles alineaciones de Valencia CF y Real Madrid: las dudas de Javier Aguirre frente a las certezas de Mourinho

En un partido nuevo pasan muchas cosas. Empezamos 0-0, once contra once, con el árbitro que aplicará el reglamento y vamos a jugar. Bajo ninguna circunstancia vamos con la vitola de que no podemos ganar o de que ellos son los favoritos. Vamos a pelear seguro.

Qué espera de Mestalla

Como siempre. Ese Mestalla al que vine de visita y que daba miedo cuando veías a la grada desde la banda. Hoy me toca estar en el banquillo local y espero lo mismo. Un Mestalla que apriete y que anime a su equipo. Hay que darle alegría y corresponder a ese entusiasmo con lo que nos corresponde. Que la gente no vea un equipo apático, sino un equipo que esté en la misma línea que ellos. Muy intenso, con muchas ganas de ganar y mucha energía. Ojalá se dé todo con un buen resultado. Sería fantástico.

¿Se ha encontrado en su carrera con un futbolista tan caótico dentro y fuera del campo, y tan excéntrico como Sadiq?

Caótico es un término excesivo. Yo lo definiría de otra manera. Es un personaje, pero es un buen muchacho, un chico de buen corazón. Su labor fuera del terreno de juego así lo avala, con su país y con su pueblo. Es un chico de enorme corazón, bondadoso y generoso. Luego sí, es un jugador especial por su forma, su talla y su talento. Hace cosas de gente grande, en todos los sentidos. He tenido jugadores de ese corte, caóticos, sí. Pero es muy buen muchacho y eso ayuda mucho. Hay caóticos que tienen su truco y hay que entrarles por otra parte. Este es frontal y responde bien. Está sano y está con nosotros. Estoy muy contento de que su rodilla esté bien y la cabeza también. Vamos a ver si es capaz de darnos más alegrías con la pelota.

¿Qué le falta a Sato para jugar?

Ryo es un jugador joven, muy joven, y yo le exijo que compita mejor. Es un muy buen jugador con la pelota y, sin ella, le pido un poquito más de agresividad. Que muestre la personalidad que tiene con la pelota también sin ella. Está mejorando. Está en un equipo donde hay mucha competencia y tendrá su oportunidad sin lugar a dudas. Valoro mucho que haga el esfuerzo por estar aquí cuando ya no juega con Japón. Hace el esfuerzo por estar en la sub-21 y por estar aquí, en la Copa. Creo que es un chico que merece una oportunidad y la va a tener, tarde o temprano. Sí le pido un poquito más de intensidad y agresividad en los entrenamientos para que llegue su oportunidad, que llegará seguramente.

Todavía no han ganado en Mestalla... ¿Están más cómodos fuera de casa?

Primero, no estamos más cómodos fuera. Es verdad que las dos victorias han llegado fuera, pero estamos cómodos jugando en casa, muy cómodos. Hace falta hacer un partido perfecto.

El otro día se nos escapó el triunfo. Empatamos con el Racing y contra el Villarreal también empatamos faltando 15 segundos, en el minuto 96 y pico. Ganar en casa siempre es gratificante porque estás con tu gente.

¿Cómo se puede frenar a Mbappé?

Mbappé es un jugador que no voy a descubrir ahora. Tiene un uno contra uno indefendible, pero somos once e intentaremos neutralizar a todo el Real Madrid. Intentaremos que no esté cómodo, ni él ni nadie, y que no pueda desarrollar su velocidad, su juego espectacular y su definición. No digo nada que no sepamos todos los que estamos en esta sala.

¿Ha podido trabajar ya para poner su sello al equipo?

Sí, ya tenemos tres o cuatro cosas. El sello no existe, es el sello del club. Cada técnico tiene su sello, pero las circunstancias te piden hacer una cosa. No hay sellos, esto es del club y de los jugadores que tengas. Lo otro también es un poco del entorno del que usted habla. Los que estamos ahí dentro pensamos de otra manera.

Usted nunca ha querido hablar de los árbitros, pero Mourinho sí lo hace mucho. ¿Le preocupa que el Real Madrid llegue a Mestalla después de sus últimas quejas arbitrales?

Si haces bien, yo no te voy a contestar eso. Menudo volado me mete este. Lo siento.

¿Cómo se le gana al Real Madrid?

Jugando perfecto. Haciendo un partido perfecto. Esa es la respuesta correcta. Jugando un partido perfecto. Eso implica muchísimas cosas.

"Mayol es un excelente jugador que está empezando su carrera y que va a darle muchas alegrías al Valencia CF y a España en general. Este chico es material de grandes ligas, de selección nacional"

¿Qué puede aportar Aarón Mayol?

Tiene piernas tiernas. Es un jugador con mucho talento y un gran físico. Es un excelente jugador que está empezando su carrera y que va a darle muchas alegrías al Valencia CF y a España en general. Este chico es material de grandes ligas, de selección nacional. Es un jugador de verdad. A mí me impresionó gratamente. Esperó su oportunidad y la aprovechó.

Está muy, muy bien Aaron. El otro día fue, además, su cumpleaños, creo. No me acuerdo exactamente, pero lo hace muy bien. Aaron tiene muchos números para jugar.

¿Cómo ve a Hugo Duro?

Ya hablé con él. Corroboró que está muy bien. Hablamos un buen rato y lo encontré bien anímicamente. Hablamos de muchas cosas de fútbol. Es un jugador nuestro y hay que utilizar a todos. Tenemos que estar todos vivos, con ganas de jugar y de estar ahí. Hugo es uno de ellos y está ahí.

¿Es algo que se puede entrenar lo de no sufrir al final?

No es entrenable, pero yo, como entrenador, puedo hacer algo más en ese momento para que no vuelva a suceder. No sé si pegar un grito o qué tengo que hacer. Tengo que hacer algo más, ordenar y no dejarme llevar por la emoción como los jugadores. Cuando recibes un gol o cuando anotas uno, te das cuenta inmediatamente de que son momentos clave. Cuando marcas un gol es el momento más frágil, porque estás en la euforia y te pueden empatar o dar la vuelta al partido. Es responsabilidad mía, totalmente mía. Espero que no vuelva a suceder, de verdad lo espero.

¿Qué opinión le merece la acción de Dani Raba en Elche, cuando recibió un golpe con el codo en el cuello y que no actuara el VAR?

Yo te digo lo mismo que digo siempre: el árbitro decide. El árbitro tiene una herramienta más, pero sigue siendo una cuestión de criterio. El VAR es manejado por seres humanos. No es como el fuera de juego, donde hay una línea que determina si una uña está por delante o no. Aquí no deja de ser una cuestión de criterio, tanto para el que está abajo como para el que está arriba.

El que está arriba ve tranquilamente la jugada y puede decirle al árbitro que vaya a revisarla. Si no quiso hacerlo o no vio clara la acción, adelante. No tengo más que decir. Ellos están más cerca que yo y el del VAR está más tranquilo que yo. Si ambos dijeron que no, pues es que no. No hay más que hablar.

¿Ha tenido algún contacto con Pitchwise o Braulio le ha trasladado algún mensaje de tranquilidad sobre su trabajo?

Sé que vino una persona americana para presentarse en nombre de este grupo y habló con Braulio. Estuvo en el partido del Femenino, me parece, y también estuvo en Elche. Pero yo no he tenido contacto con ellos, cero, nada. Braulio es quien me ha dicho que ha hablado con ellos, pero de otros temas más administrativos que deportivos. Son gente a la que le gustan mucho los datos. Braulio nos viene a pedir datos de expectativa de gol, kilómetros y todas las métricas. Quiere saber cómo estamos en muchos aspectos del juego y del físico. Eso es lo que les hemos trasladado. Braulio me ha dicho que han pedido datos a mi gente y se los han pasado. Ahora mismo están en ello. No he tenido contacto con ellos.

Kayne Van Oevelen y Danjuma

¿Cómo está Kayne Van Oevelen?

Tuvo un movimiento brusco, él mismo dijo que no sabía qué había pasado y prefirió irse. No lo llevamos al partido siguiente en Elche, pero el doctor dice que no hubo secuelas, ni edema ni esguince. Con crioterapia y algún antiinflamatorio se solucionó el tema. El chico está para jugar. Ha entrenado muy bien estos días.

¿Dónde le gusta más Arnaut Danjuma, como delantero centro o jugando en banda?

Danjuma es un jugador muy rápido. Traerlo tan atrás cuando está por la izquierda no es bueno para nosotros, aunque él es generoso, viene hacia atrás y ayuda. Pero son muchos metros. Me gusta ahí, en punta, por su verticalidad. Insisto, ayuda hacia atrás, pero luego le queda muy largo el campo. Por fuera, por supuesto, rinde, porque le gusta el mano a mano, jugar pegado a la raya, ir hacia dentro y chutar a gol. Es un jugador con mucho nivel y en cualquier posición nos puede ayudar, tanto por la derecha como por la izquierda o por dentro.

Si tuviera el poder de quitar a un jugador del Real Madrid para el partido de mañana, ¿a quién elegiría?

No tengo ese poder.

¿Y si pudiera elegir?

Quitaría a los once, pero no tengo ese poder.