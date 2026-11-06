David Torres Valencia, 06 NOV 2026 - 07:17h.

Lleno técnico en Mestalla para el último Valencia-Real Madrid: Quedan 8 entradas disponibles

Las dudas de Javier Aguirre y los cambios de José Mourinho

Compartir







El Valencia CF recibe al Real Madrid este sábado (21:00 horas) en Mestalla, en la Jornada 12 de LALIGA. El equipo de Javier Aguirre llega después de ganar al Elche (0-1), una victoria que ha devuelto la confianza a los valencianistas. Ahora necesita confirmar su mejoría ante uno de los grandes favoritos al título.

Enfrente estará un Real Madrid que también debe gestionar los esfuerzos después de su compromiso de Champions League ante el AEK de Atenas. José Mourinho ya ha adelantado algunos de sus planes para Mestalla, aunque ambos entrenadores todavía tienen decisiones que tomar. Estas son las posibles alineaciones.

PUEDE INTERESARTE Mourinho desvela su mensaje a Fede Valverde y pone nota al partido de Vinícius

El posible once del Valencia CF ante el Real Madrid: Defensa de cinco

Javier Aguirre tiene cuatro bajas para el encuentro: Sergi Canós, Diego López, David Otorbi y Kayne Van Oevelen. Después de la victoria en Elche, lo más probable es que el técnico mexicano apueste por la continuidad y forme con un once muy similar al que consiguió los tres puntos en el Martínez Valero. Sin embargo, Javier Aguirre ha ensayado hoy con cinco defensas para secar al Real Madrid. De esta forma, se caería el doble lateral para que entrara De Haas y Sadiq en punta.

PUEDE INTERESARTE Los frentes abiertos de Braulio en el Valencia CF: hasta 20 jugadores acaban contrato o entran en su último año

Dimitrievski seguirá bajo palos, con Gayà, Pepelu, Tárrega y Maffeo en defensa, con la posibilidad de la entrada de De Haas; Guido Rodríguez es fijo en la medular apuntan a repetir en el centro del campo, con Luis Rioja y Javi Guerra por delante.

La principal duda está en la delantera: Aguirre podría juntar a Danjuma con Umar Sadiq fue decisivo en Elche con el gol de la victoria después de entrar en la segunda parte. Su rendimiento le abre la puerta a la titularidad. Si Aguirre apuesta por el nigeriano, Danjuma actuaría de mediapunta, Arnau Martínez y Mayol descansarían. La continuidad del once de Elche, no obstante, no está descartado.

Posible once del Valencia CF: Dimitrievski; Gayà, Pepelu, Tárrega, De Haas, Maffeo; Guido Rodríguez, Luis Rioja, Javi Guerra, Danjuma y Sadiq.

El posible once titular de Mourinho en Mestalla

José Mourinho también prepara cambios en el Real Madrid para visitar Mestalla. El entrenador portugués confirmó después del partido ante el AEK de Atenas que Dean Huijsen, Ibrahima Konaté, Aurélien Tchouaméni y Arda Güler serán titulares frente al Valencia.

El técnico quiere administrar las cargas en un calendario exigente y apenas dos días después del compromiso europeo. La sustitución de Bernardo Silva y la continuidad de Eduardo Camavinga estuvieron condicionadas por la planificación del encuentro de Liga. Tchouaméni regresará al centro del campo y Huijsen y Konaté apuntan a formar la pareja de centrales.

La gran ausencia será Vinicius, que se pierde el partido. Mbappé será la principal referencia ofensiva, con Bellingham y Arda Güler como posibles acompañantes en la creación. En defensa, Valverde es una de las alternativas para el lateral derecho, mientras que Mourinho deberá decidir cómo completa la línea defensiva y distribuye los minutos de sus futbolistas después de la Champions.

Posible once del Real Madrid: Courtois; Valverde, Huijsen, Konaté, Carreras; Tchouaméni, Camavinga; Arda Güler, Bellingham, Diomande y Mbappé.