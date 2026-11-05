Sergi Canós vuelve a sonreír: El espectador de excepción de la complicidad Sadiq-Danjuma

David Torres Valencia, 05 NOV 2026 - 12:23h.

Sergi Canós afronta la "recta final" con el Real Valladolid atento

Van Oevelen también entrena y quiere llegar a la Copa

Compartir







El Valencia CF ha celebrado este jueves un nuevo entrenamiento a puerta abierta en Mestalla con varias noticias destacadas. Sergi Canós ha realizado por primera vez parte de la sesión con el grupo, un paso significativo en su proceso de recuperación después de varios meses apartado de los terrenos de juego por lesión. También se ha reincorporado al trabajo colectivo Kayne Van Oevelen, que apura sus opciones de llegar a tiempo para la Copa del Rey.

El extremo de Nules continúa quemando etapas y las previsiones apuntan a que pueda estar recuperado en enero. Su regreso supondría una buena noticia en el plano físico, aunque su futuro deportivo en Mestalla parece más complicado. El futbolista tiene muchas opciones de abandonar el Valencia CF en el mercado de invierno, una posibilidad que ya está sobre la mesa porque acaba contrato en verano y, a las órdenes de Javier Aguirre tampoco parece que vaya a tener.

El Real Valladolid, lo sigue

Canós lleva meses trabajando para superar una lesión que le obligó a pasar por el quirófano. Su recuperación ha condicionado por completo su temporada. El Real Valladolid monitoriza su situación y está pendiente de su evolución de cara a una posible incorporación en enero.

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF y Japón diseñan un plan especial para Ryonosuke Sato

Van Oevelen también quiere llegar a la Copa

Otra de las imágenes positivas de la mañana ha sido la de Kayne Van Oevelen, que ha comenzado a trabajar con sus compañeros después del esguince de rodilla derecha que sufrió en un entrenamiento. El guardameta quiere apurar los plazos para estar disponible en el estreno copero ante el Tavernes. Su evolución será determinante para saber si puede entrar en los planes de Javier Aguirre de cara a la Copa del Rey del próximo martes.

PUEDE INTERESARTE Gento, Barrachina y el añorado y compartido Alfredo Di Stéfano protagonizan el adiós del Real Madrid a Mestalla

Sadiq y Danjuma, la pareja de moda

La sesión también ha dejado otra imagen llamativa. Sadiq y Danjuma se han mostrado especialmente enchufados y compenetrados durante el entrenamiento. La pareja de moda del Valencia CF ha dejado muestras de su conexión sobre el césped, una sociedad que Javier Aguirre espera aprovechar en los próximos compromisos.

El nigeriano, decisivo con su gol en Elche, y el neerlandés -que fue su asistente- parecen entenderse cada vez mejor. Una conexión que invita al optimismo en un Valencia CF que necesita recuperar efectivos y encontrar soluciones ofensivas.