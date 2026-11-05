El Valencia CF y Japón diseñan un plan especial para Ryonosuke Sato

David Torres Valencia, 05 NOV 2026 - 09:46h.

Se quedó fuera de la absoluta de Japón, pero jugará ante el Tavernes para ganar minutos y luego se irá

El enigma de Sato en el Valencia CF y en Japón: sin minutos desde Corberán y una posible solución en el horizonte

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Ryonosuke Sato se ha quedado fuera de la convocatoria de Japón por una razón que tiene que ver directamente con su situación en el Valencia CF. El futbolista no está teniendo protagonismo en el primer equipo y la falta de minutos ha terminado condicionando también sus planes con la selección. Desde la salida de Carlos Corberán, el japonés no ha disputado ni un minuto oficial, una situación que ha provocado que Japón no cuente con él para esta convocatoria.

Su situación contrasta con la etapa anterior, en la que sí tuvo oportunidades de entrar en los planes del técnico valencianista. Ahora, con Javier Aguirre al frente del equipo, Sato busca una oportunidad para demostrar que puede tener sitio en la primera plantilla. La Copa del Rey aparece como una ocasión importante para cambiar su dinámica.

El plan especial con Ryonosuke Sato para la Copa del Rey

El Valencia CF no quiere perder la oportunidad de que Sato tenga minutos y recupere protagonismo. Por eso, el club ha pactado con la Federación Japonesa un plan especial para que el futbolista pueda disputar la primera eliminatoria de la Copa del Rey antes de incorporarse a la disciplina de su selección sub-21.

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La decisión supone un pequeño cambio en la planificación internacional del jugador. Valencia y Japón han acordado que Sato permanezca en Valencia hasta después del encuentro ante la UE Tavernes, previsto para el martes 10 de noviembre a las 21:00 horas en Mestalla. Una vez disputado el partido, viajará para incorporarse a la concentración japonesa.

La fecha del encuentro copero, que tuvo que ser aplazado por el accidente ferroviario de Toledo, ha facilitado este acuerdo. El nuevo horario del Tavernes-Valencia permite así que el japonés pueda compaginar sus compromisos con el club y la selección.

Para Javier Aguirre, la eliminatoria representa una oportunidad para evaluar a un futbolista que todavía no ha podido ver en competición. Sato llegó el pasado verano por unos cuatro millones de euros y tiene contrato hasta 2031. Su proyección y su juventud justifican que el Valencia busque una solución para que no se quede parado.

En enero, más decisiones

El japonés tendrá, por tanto, una oportunidad que puede resultar decisiva para su futuro inmediato. La Copa del Rey puede ser el punto de partida para recuperar la confianza de Aguirre antes de viajar a Japón. Su situación sigue abierta y enero aparece en el horizonte como una fecha importante para decidir su futuro. Si no juega, se le buscará una cesión. Es uno de los frentes abiertos que tiene Braulio Vázquez.