David Torres Valencia, 05 NOV 2026 - 11:31h.

Han jugado 110 ocasiones en Mestalla, 104 de ellas en competición oficial

La foto oficial más espectacular y original del Valencia CF para despedir Mestalla: 400 personas y a vista de dron

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El Valencia CF y el Real Madrid se despedirán de Mestalla (independientemente de que se aplace la jornada) con un cartel que mira al pasado y rescata una de las imágenes más icónicas de la historia de ambos clubes. Paco Gento, Fernando Barrachina y Alfredo Di Stéfano son los protagonistas de la ilustración conmemorativa que el artista valenciano Lawerta ha creado para el encuentro del próximo sábado 7 de noviembre (21:00 horas), correspondiente a la jornada 12 de LALIGA EA SPORTS. Los dos contendientes son viejos conocidos, no en vano, han jugado 110 ocasiones en Mestalla, 104 de ellas en competición oficial

La foto del 71 (LALIGA que ganó Di Stéfano)

El cartel forma parte de la colaboración entre el Valencia CF y Lawerta para rendir homenaje a la última temporada del estadio valencianista. Su inspiración es una fotografía histórica de 1971 en la que aparecen Fernando Barrachina y Paco Gento, dos futbolistas que representan a los dos equipos y que compartieron aquella temporada tan especial. Barrachina formaba parte del Valencia CF que conquistó la Liga de 1971, mientras que para Gento aquella campaña fue la última como futbolista profesional. El cántabro, leyenda madridista, había ganado seis Copas de Europa y doce Ligas con el Real Madrid.

Una frase para la historia: "Cuando quieran volver a ganar algo, me llaman"

Pero hay un tercer protagonista que hace que este homenaje tenga un significado especial para el valencianismo: Alfredo Di Stéfano. El argentino aparece como una figura compartida e idolatrada por ambas aficiones. Si como futbolista está ligado para siempre al Real Madrid, con el que conquistó cinco Copas de Europa y nueve Ligas, en Valencia construyó una parte fundamental de su legado como entrenador.

Di Stéfano dirigió al Valencia en tres etapas (1970-1974, 1979-1980 y 1986-1988). Su palmarés en Mestalla incluye la Liga de 1971, la Recopa de Europa de 1980 y el ascenso a Primera División de 1987, después del traumático descenso. Un currículum que le convirtió en uno de los técnicos más laureados y queridos de la historia del club.

Su relación con el Valencia dejó incluso una frase para la historia. Tras conquistar la Recopa, se marchó con un mensaje que todavía se recuerda: "Cuando quieran volver a ganar algo, me llaman".

Así, el último Valencia-Real Madrid de Mestalla tendrá un homenaje muy especial. Tres nombres, dos escudos y una historia compartida que merece un lugar en la despedida del estadio.