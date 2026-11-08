La rajada de Gayà tras el 0-3, dos jugadas polémicas y un mensaje a Mestalla: "Ni falta, ni roja"

David Torres Valencia, 08 NOV 2026 - 10:10h.

"A la afición, más que decir, creo que tenemos que demostrar"

Tangana en el túnel de vestuarios del Valencia-Real Madrid: tensión, reproches y seguridad en el descanso

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José Luis Gayà no escondió su enfado tras la derrota del Valencia CF ante el Real Madrid (0-3). El capitán valencianista cuestionó el criterio arbitral en la acción del primer gol, consideró que el contacto de Maffeo con Mbappé no era falta y también defendió que su expulsión no merecía la tarjeta roja. Gayà reconoció que Mestalla atraviesa un momento complicado, con el equipo todavía sin ganar como local en Liga, pero pidió pasar de las palabras a los hechos para salir cuanto antes de la zona baja de la clasificación.

¿Cómo has visto el partido y, sobre todo, la actuación arbitral? Se os veía muy enfadados a todos los jugadores.

Bueno, hasta el primer gol de ellos creo que el equipo había salido bastante bien al partido, con la intensidad que se tiene que tener para jugar un Valencia-Real Madrid en Mestalla. Creo que hemos salido con la intensidad adecuada y, al final, el primer gol nos ha hecho mucho daño porque luego ha llegado el segundo muy rápido.

En esa jugada hemos visto un forcejeo de Pablo Maffeo con Mbappé, donde le mete el cuerpo y, en mi opinión, no es falta. Además, le saca amarilla y le condiciona todo el partido. Después, en el rechace, Fede ha estado más listo que nosotros. Ahí tendríamos que haber salido más rápido. Es verdad que es un rebote, pero no podemos dejar que Fede Valverde, con el cañón que tiene, arme el disparo tan rápido.

A partir de ahí hemos ido a contracorriente y nos ha costado bastante rehacernos de ese mazazo.

¿Consideras que tu entrada a Mbappé es merecedora de expulsión?

No he visto la jugada, pero la gente que la ha visto por televisión ha dicho que no es roja. Al final, Guido creo que me había dicho que era por la entrada y no por ser el último hombre. Yo tenía dudas y no sabía bien por qué me había expulsado, si por la entrada fuerte o por ser el último hombre.

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Es una jugada en la que voy a cortar el juego, pero no considero que sea roja porque no voy con la plancha ni voy a hacerle daño. El árbitro consideraba que era una acción temeraria y, en mi opinión, no ha sido así.

"Es una jugada en la que voy a cortar el juego, pero no considero que sea roja porque no voy con la plancha ni voy a hacerle daño. El árbitro consideraba que era una acción temeraria y, en mi opinión, no ha sido así".

El equipo lleva doce jornadas de Liga, es último en la clasificación y todavía no ha conseguido ganar en Mestalla. ¿Cómo está el vestuario en esta situación?

Es verdad que estamos en un momento complicado, sobre todo aquí en Mestalla, donde todavía no hemos podido conseguir la victoria. Veníamos de ganar fuera de casa en el partido de Elche y esperábamos que hoy fuese un punto de inflexión. No ha podido ser, pero el equipo tiene que seguir. Queda muchísimo por delante.

Ahora estamos centrados en el partido de Copa y afrontaremos el encuentro de Vallecas como afrontamos el día del Elche, con esa intensidad, esas ganas y la intención de darle la vuelta a la situación.

¿Qué os decía el árbitro en las conversaciones que habéis tenido con él por las jugadas polémicas?

En la jugada de Pablo, que ha sido el primer gol, me he acercado a él y le he dicho que al final es con el hombro con lo que Pablo contacta con Mbappé. Al principio me ha dicho que era un empujón y para nada es un empujón. Un empujón es cuando desplazas a alguien con los dos brazos.

Luego me ha dicho que era un forcejeo y que se olvidaba del balón. Al final, lo que nosotros buscamos es que haya un criterio real y, en ese sentido, creo que no lo ha habido. Es una acción de fútbol, de juego y, en mi opinión, no era falta.

El Valencia vuelve a estar en una situación complicada, como en temporadas anteriores. ¿Qué le dirías a la afición para que no piense que este año va a ser igual? ¿Hay algún brote verde?

Más que decir, creo que tenemos que demostrar. Al final, nosotros somos los que tenemos que salir de esta situación. Tenemos que ganar partidos y sacar puntos. De nada vale que yo venga aquí a decir cosas que luego, si no ganamos, no valen para nada.

Hoy sabíamos que era un partido complicado, que el Madrid venía en el mejor momento de la temporada. Veníamos de una victoria en la que creo que el equipo estuvo serio y estuvo bien. Es ahí donde nos tenemos que coger ahora. Hay que jugar el partido de Copa y pensar en Vallecas, donde tenemos otra oportunidad de conseguir los tres puntos y, a partir de ahí, salir de ahí abajo lo antes posible.