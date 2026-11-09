David Torres 09 NOV 2026 - 10:25h.

No habla de Pitchwise, reivindica el Nou Mestalla como hito, asegura que la afición es el principal activo y que toca "honrar el legado de Mestalla"

El Valencia CF presenta un presupuesto de 105,7 millones y arrastra una deuda de 592,8 millones de euros

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ValenciaEl presidente del Valencia CF, Kiat Lim, se dirige a los socios de la entidad a través de una carta que acompaña a las cuentas anuales de la temporada 2025-26 y al presupuesto del ejercicio 2026-27, que se someterán a aprobación en la Junta General de Accionistas del próximo 9 de diciembre. En su escrito, el máximo dirigente valencianista hace balance de la temporada, agradece el compromiso de los profesionales, los jugadores y la afición y pone el foco en el momento histórico que atraviesa el club, con la última temporada completa en el Camp de Mestalla antes del traslado al nuevo estadio.

El Nou Mestalla y el final de una etapa histórica en Mestalla

El mensaje de Kiat Lim está marcado por la transición entre los dos estadios. El presidente define el curso 2026-27 como una oportunidad para honrar el legado del Camp de Mestalla, escenario de generaciones de valencianistas y de algunos de los capítulos más importantes de la historia del club. Al mismo tiempo, reivindica el Nou Mestalla como una infraestructura clave para el crecimiento de la entidad durante las próximas décadas y como el futuro hogar de las siguientes generaciones de aficionados. Lim también insiste en la necesidad de consolidar las bases del proyecto, fortalecer las diferentes áreas del club y mantener una visión a largo plazo para afrontar los desafíos presentes y futuros. No entra en cuestiones deportivas, económicas ni en los resultados del equipo.

La carta íntegra de Kiat Lim a los socios del Valencia CF

Estimados valencianistas,

Con la finalización de la temporada 2025-26, llega el momento de hacer una pausa para valorar el camino recorrido y agradecer el compromiso demostrado por todos aquellos que formamos parte del Valencia CF.

Durante estos meses, el Club ha afrontado una nueva temporada exigente, tratando de competir con el esfuerzo y el sentido de la responsabilidad que requiere representar a una entidad con la historia y la dimensión del Valencia CF.

Cada temporada deja enseñanzas, experiencias y motivos para seguir trabajando con determinación. El crecimiento de un club se construye día a día, a través del trabajo de los profesionales que lo forman, del compromiso de los jugadores y de una afición que continúa siendo el activo más importante de esta institución.

El Valencia CF sigue avanzando con una visión a largo plazo, centrada en consolidar las bases del proyecto, fortalecer sus áreas y seguir trabajando con responsabilidad para afrontar los desafíos presentes y futuros.

Hemos comenzado a recorrer un camino que marcará un antes y un después en la historia del Club: el de la última temporada completa del Camp de Mestalla antes de afrontar una nueva etapa. Un estadio que es testigo de generaciones de aficionados, de grandes noches de fútbol y de muchos de los capítulos más importantes de nuestra historia.

Esta temporada es una oportunidad para honrar el legado del Camp de Mestalla mientras el Nou Mestalla continúa tomando forma, dos símbolos que representan, respectivamente, el orgullo de una trayectoria y la ambición por el futuro.

El Nou Mestalla es un proyecto llamado a convertirse en el hogar de las siguientes generaciones de valencianistas y en una infraestructura clave para el crecimiento y el desarrollo del Club durante las próximas décadas.

En un momento especialmente significativo para la historia de la entidad, el Valencia CF afronta el futuro con la voluntad de seguir creciendo y construyendo nuevos capítulos con esfuerzo y compromiso.

Amunt Valencia!

Kiat Lim | Presidente del Valencia Club de Fútbol S.A.D.