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En la crisis, Javier Aguirre exculpa a Braulio Vázquez y pone en el foco a la plantilla

Javier Aguirre tras la derrota contra el Real Madrid
En la crisis, Javier Aguirre exculpa a Braulio Vázquez y pone en el foco a la plantilla del Valencia CF. Valencia CF
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ValenciaEl Valencia CF necesita reaccionar. La derrota ante el Real Madrid en Mestalla (0-3) volvió a dejar al descubierto las carencias de un equipo que sigue escaso de puntos y que no puede permitirse esperar al mercado de invierno para cambiar su situación. Javier Aguirre lo tiene claro: antes de pensar en los fichajes que puedan llegar, toca exprimir los recursos que tiene en el vestuario. Un mensaje que, de paso, resta presión a Braulio Vázquez, director deportivo, y evita convertir las incorporaciones de enero en la solución a todos los problemas.

Sadiq se lamenta en Mestalla
Sadiq se lamenta en Mestalla. Valencia CF
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Palo al verano de Gourlay

Su discurso también tuvo un destinatario indirecto en la planificación deportiva de Ron Gourlay. Aguirre no quiere que Braulio Vázquez cargue con la responsabilidad de solucionar mediante fichajes lo que debe empezar a corregirse sobre el terreno de juego. El entrenador considera que la plantilla actual tiene margen para ofrecer más y que la mejora debe comenzar por el trabajo diario.

Ron Gourlay en rueda de prensa
Ron Gourlay en rueda de prensa. Valencia CF
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Aguirre no espera 14 fichajes, sí un paso adelante de su plantilla

"No voy a decir que vamos a mejorar esperando 14 fichajes. Es trabajo, trabajo y mejorar, mejorar. Tenemos que atrevernos un poquito más", añadió el entrenador. Una frase que marca su hoja de ruta y que supone un respaldo al grupo, pero también una exigencia. Aguirre pide más atrevimiento, más personalidad y una respuesta futbolística que no dependa de quién llegue en enero.

El mercado podrá ayudar a corregir las carencias de la plantilla, pero el Valencia CF no tiene tiempo para esperar. La Copa y los siete partidos que restan hasta cerrar la primera vuelta deben servir para demostrar que el equipo que hay puede competir con lo que tiene. Braulio tendrá su parte de responsabilidad en la planificación, pero sólo a partir de enero. De momento, su única decisión es apostar por el mexicano al que, de momento, le está costando arrancar.

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