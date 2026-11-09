Khedira se encara con la grada de Mestalla en otro episodio de tensión durante el Valencia-Real Madrid

David Torres Valencia, 09 NOV 2026 - 07:47h.

No se limitó a escuchar los reproches desde la grada e hizo gestos que enfurecieron aún más a los aficionados

El acta arbitral señala a Braulio Vázquez por la tangana y se olvida a los jugadores del Real Madrid: lo que pasó dentro

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El Valencia-Real Madrid dejó imágenes de tensión mucho más allá de lo sucedido sobre el terreno de juego. Sami Khedira, integrante del cuerpo técnico de José Mourinho, protagonizó otro de los momentos calientes de la noche al encararse con aficionados de Mestalla durante el encuentro. El alemán, que trabaja desde julio de 2026 como asistente técnico y ayudante de José Mourinho en el Real Madrid, vivió un momento de tensión con parte de la grada valencianista. Khedira forma parte del equipo de trabajo del técnico portugués y ejerce como enlace con los jugadores, aportando su experiencia como futbolista de élite y su conocimiento del vestuario.

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Según las imágenes difundidas por ESPN, el exfutbolista madridista no se limitó a soportar los reproches desde su asiento. Khedira se levantó y se dirigió a los aficionados para pedirles que se sentaran y guardaran silencio al tiempo que hacía un gesto con la mano, una actuación que todavía más abucheos desde la grada. Posteriormente, ya sentado, volvió a realizar gestos con el brazo hacia los seguidores, invitándoles aparentemente a continuar con sus protestas mientras la policía nacional, presente, miraba en previsión de que los altercados fueran a más, cosa que no sucedió.

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Una noche especialmente caliente en Mestalla

El enfrentamiento de Khedira con la grada fue otro de los episodios de una noche marcada por la crispación. El partido tuvo varios focos de tensión: en el descanso se produjo una tangana en el túnel de vestuarios entre integrantes de ambos equipos, con Braulio Vázquez señalado posteriormente en el acta arbitral.

También Pablo Maffeo protagonizó un momento de tensión durante la entrevista televisiva del descanso, en la que mostró su enfado por lo sucedido sobre el terreno de juego y posteriormente tuvo que disculparse públicamente. El encuentro terminó con la expulsión de José Gayà en el minuto 79, después de una entrada sobre Mbappé.

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Una derrota por 0-3 que dejó al Valencia sin respuesta futbolística ante el Real Madrid y a Mestalla como escenario de numerosos episodios de tensión.