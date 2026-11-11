Cuándo será el sorteo de la segunda ronda de Copa del Rey: fechas, formato y equipos ya clasificados

David Torres Valencia, 11 NOV 2026 - 09:34h.

Confirmadas las nuevas fechas de los partidos aplazados de primera ronda de Copa del Rey

Los partidos se disputarán la primera semana de diciembre, los cuatro de la Supercopa siguen exentos

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La Copa del Rey ya tiene nueva fecha para el sorteo de la segunda eliminatoria. Inicialmente, el sorteo estaba previsto para el lunes 16 de noviembre. Sin embargo, el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que obligó a suspender 16 encuentros programados para el miércoles 28 de octubre, y el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, han alterado el calendario de la competición.

Ahora se aplaza. La decisión responde a la necesidad de garantizar que todas las eliminatorias pendientes estén resueltas antes del sorteo y que la composición de los bombos se conozca con exactitud. De esta manera, los 56 equipos que participarán en la segunda ronda tendrán su plaza definida cuando se celebren los emparejamientos. Lo que no cambia es el calendario de la competición. Los encuentros de la segunda eliminatoria se disputarán entre el 2 y el 4 de diciembre de 2026, a partido único.

De esta forma, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido trasladar la cita al lunes 23 de noviembre, a partir de las 13:00 horas, después de los aplazamientos provocados por las desgracias que han golpeado al fútbol español en las últimas semanas

Los equipos ya clasificados para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey

A falta de diez partidos para completar la primera ronda, ya hay 46 equipos clasificados para la segunda eliminatoria. La jornada del martes 10 de noviembre dejó seis nuevos billetes, entre ellos el del Valencia CF, que goleó al Tavernes por 0-6 en Mestalla.

Estos son los equipos que ya tienen asegurada su presencia en el sorteo, distribuidos por categorías:

Primera División (12 equipos)

Athletic Club

CA Osasuna

Deportivo Alavés

Elche CF

Getafe CF

Málaga CF

Rayo Vallecano

Racing de Santander

RC Deportivo

Sevilla FC

Valencia CF

Villarreal CF

Segunda División (14 equipos)

AD Ceuta FC

Burgos CF

Cádiz CF

CD Castellón

CD Eldense

CD Leganés

FC Andorra

Girona FC

Granada CF

Real Valladolid

SD Eibar

Sporting de Gijón

UD Almería

UD Las Palmas

Primera Federación (12 equipos)

Antequera CF

CD Coria

CD Extremadura

CD Mirandés

CE Europa

Cultural y Deportiva Leonesa

Rayo Majadahonda

Real Zaragoza

SD Huesca

SD Ponferradina

UE Sant Andreu

Zamora CF

Segunda Federación (8 equipos)

Arosa SC

CD Atlético Paso

CD Numancia

Gimnástica de Torrelavega

Real Ávila CF

Real Jaén CF

SD Amorebieta

Sestao River

Los partidos pendientes de la primera eliminatoria

La relación todavía crecerá con los diez encuentros que quedan por disputarse. Entre los equipos que ya han conseguido su clasificación destacan las sorpresas de conjuntos de categorías inferiores, como el Atlético Paso, que eliminó al Córdoba, o el Arosa, que dejó fuera al Pontevedra.

La primera ronda todavía tiene diez eliminatorias por resolver. Los encuentros se repartirán entre el jueves 12, el viernes 13 y el miércoles 18 de noviembre, además del Badajoz-Tenerife, que continúa sin fecha fijada.

Jueves 12 de noviembre

CS Puertollano - Albacete Balompié.

CD Tarancón - Levante UD.

CDA Navalcarnero - Real Betis.

Viernes 13 de noviembre

Salamanca UDS - RC Celta.

Miércoles 18 de noviembre

Portugalete - Real Unión Club.

Utebo FC - CE Sabadell.

CD Alcoyano - RCD Mallorca.

Deportiva Minera - FC Cartagena.

Reus FC Reddis - Barakaldo CF.

Fecha pendiente de confirmación

CD Badajoz - CD Tenerife.

La resolución de estos diez cruces permitirá cerrar definitivamente los bombos para el sorteo del 23 de noviembre.

Cómo será el sorteo de la segunda ronda

En esta segunda eliminatoria participarán 56 equipos, distribuidos en 28 enfrentamientos. Los cruces se decidirán mediante sorteo y se disputarán a partido único.

La Copa mantendrá su tradicional criterio de emparejamientos: los equipos de mayor categoría se enfrentarán a los de inferior división siempre que sea posible. También se conservará el criterio de proximidad geográfica para configurar los emparejamientos.

Como es habitual en el torneo, el equipo de inferior categoría ejercerá como local, siempre que sus instalaciones cumplan los requisitos mínimos exigidos por la RFEF. Si los dos clubes pertenecen a la misma división, jugará en casa el equipo cuya bola salga primero en el sorteo.

Por su parte, los cuatro participantes en la Supercopa de España de 2027 están exentos de estas dos primeras rondas y accederán directamente a los dieciseisavos de final. Son el FC Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid. Por tanto, serán los únicos cuatro clubes que todavía no habrán debutado en esta edición de la Copa del Rey.

La segunda eliminatoria se disputará entre el 2 y el 4 de diciembre de 2026, según el calendario oficial de la competición.