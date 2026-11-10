Copa del Rey hoy, en directo: partidos, resultados y todos los goles
Todos los partidos de este martes, minuto a minuto
Pellegrini apuesta por Rodrigo Marina para la Copa del Rey
La Copa del Rey regresa este martes con una nueva jornada de la primera eliminatoria. Después de los diferentes aplazamientos que han obligado a modificar el calendario de la competición, el torneo del KO recupera hoy seis encuentros que quedaron pendientes y que permitirán a varios equipos seguir peleando por un puesto en la siguiente ronda. La jornada contará con la presencia de dos equipos de Primera División, con el Deportivo Alavés y el Valencia CF como protagonistas de este martes. Los seis enfrentamientos se disputarán a lo largo de la tarde y la noche, con horarios comprendidos entre las 19:00 y las 21:00 horas.
Partidos y resultados de Copa del Rey hoy, martes 10 de noviembre
19:00 horas: CD Pamplona - SD Eibar
19:00 horas: CD Anaitasuna - Deportivo Alavés
20:00 horas: CP Mijas Las Lagunas - Real Jaén
20:00 horas: CF Trival Valderas Alcorcón - CD Leganés
20:00 horas: SD Amorebieta - UD Logroñés
21:00 horas: CFUE Tavernes de la Valldigna - Valencia CF
Actualizamos resultados de los dos partidos
Min. 40. Pamplona - Eibar (0-2). Marcaron Martón en el minuto 2, y Magunazelaia en el 22.
Minuto 40. Anaitasuna - Alavés (0-2). Goles de Jonny Otto en el minuto 28, y Mariano Díaz en el 37.
¡Primer gol de la tarde!
Min. 9. Pamplona 0-1 SD Eibar: ¡Goooool de la SD Eibar! Marcó Javi Martón en el minuto 2 de partido.
¡Arranca el Anaitasuna - Alavés!
Min. 1. ¡Arranca el Anaitasuna - Alavés! Estos son los onces del partido:
Anaitasuna: Alain; Julen, Pérez, Carlos, Beñat; Hicham, Pastrí, Oihan, Aimar; Amus y Errazu.
Alavés: Adri Rodríguez; Hugo Novoa, Xanet, Valentini, Jonny; Protesoni, Denis Suárez, Aleñà; Ángel Pérez, Miguel Rodríguez y Mariano.
¡Buenas tardes! Te damos la bienvenida
¡Muy buenas tardes! Te damos la bienvenida a la jornada copera de este martes, en la que se disputan seis partidos. Este es el menú de hoy:
- 19:00 horas: CD Pamplona - SD Eibar
- 19:00 horas: CD Anaitasuna - Deportivo Alavés
- 20:00 horas: CP Mijas Las Lagunas - Real Jaén
- 20:00 horas: CF Trival Valderas Alcorcón - CD Leganés
- 20:00 horas: SD Amorebieta - UD Logroñés
- 21:00 horas: CFUE Tavernes de la Valldigna - Valencia CF