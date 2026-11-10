Cómo y dónde ver el UE Tavernes - Valencia CF de Copa del Rey aplazado: 30.000 entradas vendidas

David Torres Valencia, 10 NOV 2026 - 14:01h.

Partido histórico para el club vallero

Ximo Enguix, el hijo de Tavernes que ya sabe lo que es jugar en Mestalla: "Que compitan, pero sobre todo que disfruten"

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El Valencia CF debuta en la Copa del Rey este martes 10 de noviembre de octubre ante la UE Tavernes de la Valldigna en una primera ronda que tendrá un escenario muy especial. El encuentro se disputará a las 21:00 horas en Mestalla, con el conjunto valencianista como visitante oficial, ya que el reglamento obliga a jugar en el estadio que elija el equipo de inferior categoría. Una cita, aplazada por el accidente de tren de Toledo, que dejó 69 fallecidos, y que llega en un momento delicado para los de Javier Aguirre, que necesitan tranquilidad para no irse al parón con la pésima imagen dada en LALIGA. Con casi 30.000 entradas vendidas, el duelo histórico adquiere una mayor trascendencia para los de Tavernes.

La decisión de trasladar el encuentro a Mestalla supone un acontecimiento histórico para el Tavernes. El club de la Valldigna, que milita en la Lliga Comunitat FFCV, ya contemplaba esta posibilidad por las dificultades de su campo municipal para cumplir los requisitos federativos. Finalmente, podrá disputar el partido ante el Valencia en uno de los estadios más emblemáticos del fútbol español y del club al que idolatran en el pueblo.

El propio Tavernes calificó la noticia como un "sueño" y destacó la oportunidad de jugar en un escenario mítico ante la afición valencianista. Ambos equipos están separados por unos 55 kilómetros, pero esta vez el conjunto de la Valldigna ejercerá como local en el estadio de su rival.

Cómo y dónde ver el UE Tavernes - Valencia CF por televisión

El partido de la primera ronda de la Copa del Rey entre el UE Tavernes y el Valencia CF se podrá seguir en directo por televisión a través de los siguientes canales:

M+ LaLiga (Diales 54/57/167/168).

El encuentro comenzará este martes 10 de noviembre a las 21:00 horas en el estadio de Mestalla. Los aficionados también podrán seguir toda la información del encuentro a través de la web de ElDesmarque Valencia, con la previa, las noticias de última hora, el seguimiento del partido y la crónica posterior.

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El Valencia buscará avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Rey en una competición que ofrece una nueva oportunidad para recuperar sensaciones y encontrar motivos para la ilusión en una temporada que está siendo complicada.