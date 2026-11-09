David Torres Valencia, 09 NOV 2026 - 17:03h.

Se lesionó ante el Real Madrid, no están tampoco los tres lesionados y tres internacionales

Javier Aguirre: “Se me agotan las palabras para justificar lo injustificable, no hay efecto ni historias”

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El Valencia CF tendrá una nueva ausencia en el lateral izquierdo para el partido de Copa del Rey ante la UE Tavernes. Jesús Vázquez se pierde la eliminatoria por problemas musculares y este lunes ha sido sometido a pruebas médicas para determinar el alcance exacto de sus molestias y conocer si existe lesión. El canterano se convierte así en la sexta baja de Javier Aguirre para el encuentro copero, una situación que obliga al cuerpo técnico a estar pendiente de su evolución.

Varias semanas de baja, pero Gayà no jugará la COpa

Jesús Vázquez acabó con problemas musculares el duelo contra el Real Madrid. Según parece, y tal y como ha adelantado la Cadena COPE, el hecho de haber salido sin apenas calentar al césped fue le han apartado de la convocatoria y las pruebas médicas de este lunes servirán para conocer si existe una lesión y cuánto tiempo podría permanecer alejado de los terrenos de juego. Su evolución también será importante de cara a los próximos compromisos ligueros porque, de confirmarse una lesión muscular, podría esta hasta un mes de baja.

“A Gayà no lo vamos a poner, veremos cómo lo resolvemos, tenemos gente de sobra. Estoy tranquilo, hay opciones, perfil cambiado puede ser. La plantilla es amplia y hay jugadores polivalentes”, dijo Javier Aguirre en sala de prensa tras confirmar la lesión de Jesús Vázquez.

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Séptima ausencia: tres internacionales y cuatro lesionados

Su ausencia se suma a las ya conocidas de David Otorbi, Diego López y Sergi Canós por lesión, pero también a las de los internacionales Stole Dimitrievski, Mouctar Diakhaby y Aliou Dieng, aunque por motivos diferentes. Especialmente dolorosas son las de estos tres futbolistas, ya que, al igual que Jesús Vázquez, ninguno está teniendo protagonismo en LALIGA y la Copa representaba una oportunidad para reivindicarse ante el técnico mexicano. Dimitri Foulquier es duda.

En el caso de Dimitrievski, su ausencia resulta menos preocupante. El guardameta iba a descansar, como también estaba previsto que hicieran César Tárrega, Guido Rodríguez, Pablo Maffeo, José Luis Gayà y Luis Rioja cuando el encuentro estaba inicialmente programado para el 29 de octubre. Aguirre había diseñado entonces una convocatoria con rotaciones para dar protagonismo a los menos habituales y a los canteranos.

La Copa debía ser una oportunidad para que los jugadores con menos minutos pudieran convencer a Aguirre. Sin embargo, entre los descansos previstos y los contratiempos físicos, el técnico ha perdido varias alternativas para una eliminatoria en la que también quería repartir esfuerzos.