David Torres 09 NOV 2026 - 08:34h.

En la crisis, Javier Aguirre exculpa a Braulio Vázquez y pone en el foco a la plantilla

Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity

Compartir







ValenciaEl Valencia CF sigue generando debate después de su derrota por 0-3 ante el Real Madrid en Mestalla. El partido dejó una imagen preocupante del equipo de Javier Aguirre, pero también abrió un debate sobre la distancia que separa al actual conjunto valencianista de aquel equipo que competía de tú a tú con los grandes de España. Guti, exjugador del Real Madrid y colaborador de El Chiringuito, fue especialmente contundente al comparar ambas etapas.

"Esto no es un Valencia", llegó a decir durante el debate televisivo. El exfutbolista recordó lo complicado que era para el Real Madrid visitar Mestalla cuando el Valencia CF contaba con una plantilla capaz de discutirle los partidos. "El Valencia de antes era un grandísimo equipo. Para nosotros era súper difícil ir a Valencia a jugar un partido", explicó.

PUEDE INTERESARTE El acta arbitral señala a Braulio Vázquez por la tangana y se olvida a los jugadores del Real Madrid: lo que pasó dentro

Guti considera que el actual Valencia está muy lejos de aquella realidad y cuestionó que la intensidad mostrada ante el Madrid pueda confundirse con competitividad. "Competir no se supone que sea dar patadas. Competir significa tener opciones", apuntó. En su opinión, el equipo valencianista llegó tarde a muchas acciones y transmitió una imagen de desesperación e impotencia ante la superioridad madridista.

PUEDE INTERESARTE Pablo Maffeo rompe su silencio tras estallar en su entrevista en el descanso y desvela lo que pasó realmente

Guti cree que el Valencia "tiene equipo para mantenerse" de la mano de Aguirre

Pese a sus duras palabras, el exjugador madridista no considera que el Valencia CF vaya a terminar descendiendo. De hecho, defendió que la plantilla tiene argumentos suficientes para conseguir la permanencia y confía en el efecto de Javier Aguirre. "Yo creo que el Valencia, con la mano de Aguirre, va a salir. No es un equipo que vaya a bajar a Segunda División. Tiene jugadores para poder mantenerse", señaló.

Guti también reconoció que hay equipos con peores futbolistas que el Valencia, aunque dejó una reflexión que resume su diagnóstico: "Tú miras lo que tienes ahora y dices: madre mía, lo que tenía el Valencia. Qué pena".

PUEDE INTERESARTE Khedira se encara con la grada de Mestalla en otro episodio de tensión durante el Valencia-Real Madrid

En el vídeo superior puedes ver las palabras de Guti y su conversación con Kike Mateu, Álex Silvestre y Josep Pedrerol

El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity