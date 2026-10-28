David Torres 28 OCT 2026 - 13:19h.

Dos veces Tavernes para la histórica noche de Copa ante el Valencia CF: Los de Tomaca vs Sato

No se descarta ni jugar este jueves ni buscar una fecha; reunión este mediodía en Valencia

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ValenciaLa suspensión de los partidos de este miércoles 28 de octubre de la primera ronda de la Copa del Rey deja en el aire el Tavernes-Valencia CF, previsto para las 21:00 horas en Mestalla. La Real Federación Española de Fútbol ha decidido cancelar la jornada copera tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo, que ha causado decenas de fallecidos y ha interrumpido la conexión por tren entre Madrid y Andalucía.

El fútbol queda en un segundo plano ante una tragedia de esta magnitud. La empatía con las víctimas y sus familias marca una jornada en la que la competición debe adaptarse a las circunstancias. Sin embargo, la decisión también abre un escenario de incertidumbre para el Valencia y la UE Tavernes, que habían preparado una cita histórica para el conjunto de la Valldigna.

El Tavernes espera la decisión reunido con el Valencia CF

El presidente de la UE Tavernes y varios empleados del club se encontraban este mediodía de camino a Mestalla cuando conocieron la noticia. Su intención es esperar la decisión definitiva reunidos con el Valencia CF, sin descartar ningún escenario, incluido disputar el encuentro este jueves.

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El Tavernes, como equipo local de esta eliminatoria, tiene todo el operativo preparado, pero la decisión no depende únicamente de los dos clubes. La RFEF debe aclarar cómo queda la jornada y la televisión que retransmite el encuentro también tendrá que encajar el partido en su programación.

En declaraciones a ElDesmarque, desde el club de la Valldigna dejan clara su prioridad: "Lo primero son las víctimas y la empatía con todos los afectados. Esperaremos a ver qué dice la RFEF. Nosotros y el Valencia CF jugamos el domingo, podríamos jugar este jueves si la situación lo permite".

El jueves, una posibilidad sobre la mesa

Toni Hernández, vicepresidente del Tavernes, reconoce que el aplazamiento afecta a una organización que llevaba días preparada para una cita histórica. "Había todo un operativo montado para el partido, autobuses, empresas, entradas y demás y lo más sencillo sería hacerlo este jueves, pero siempre pensando en que lo importante es lo importante y es ahora estar con las víctimas", explica.

La opción de jugar este jueves permitiría reducir el impacto del aplazamiento en la planificación de ambos equipos, que tienen compromisos el domingo. Sin embargo, por ahora no hay una decisión definitiva y el encuentro sigue pendiente de las indicaciones de la Federación y de la disponibilidad televisiva.

El Tavernes mantiene la disposición de adaptarse a lo que se decida. La prioridad, insisten, es mostrar respeto y solidaridad con los afectados por la tragedia ferroviaria. Después llegará el momento de resolver cuándo se disputa una eliminatoria que el club valenciano había convertido en una de las grandes citas de su historia.