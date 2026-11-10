Pellegrini apuesta por Rodrigo Marina para la Copa del Rey

Álvaro Borrego 10 NOV 2026 - 09:23h.

El delantero del filial, que aún no ha debutado con el primer equipo, será uno de los tres canteranos en la convocatoria para el Navalcarnero

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Rodrigo Marina será la apuesta de Manuel Pellegrini para completar la delantera en la Copa del Rey. El entrenador del Real Betis no dispone de ningún delantero para el duelo de este jueves ante el Navalcarnero, dado que Cucho Hernández sigue en proceso de recuperación de su lesión y Troy Parrott estará estos días concentrado con la selección de Irlanda. Otra de las alternativas que manejaba el técnico chileno era la de recolocar a Nelson Deossa, que ya sabe lo que es jugar ahí en varias ocasiones, pero el cafetero ha recibido su primera convocatoria con Colombia, por lo que Aitor Ruibal emerge como la única opción de 'garantías' para ejercer como referencia ofensiva. Un escenario que obliga al míster a tirar de canteranos, siendo el ariete del filial el escogido para completar la citación. Rica Fúnez será otro de los canteranos que promocione.

Según confirman a este periódico el técnico ha decidido reclutar a Rodrigo Marina para estas dos sesiones previas al viaje hasta Alcorcón, donde este jueves, a partir de las 19:00 horas, se celebrará el partido aplazado contra el Navalcarnero. Aunque todo apunta que será Aitor Ruibal quien comience en la lanza de ataque, el delantero del filial tendrá su primera gran oportunidad con el Real Betis, ya que todavía no ha debutado con el primer equipo.

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Quién es Rodrigo Marina

Rodrigo Marina, de 20 años, sí que ha ido convocado hasta en tres ocasiones con el primer equipo, dos en LALIGA y una en la Europa League, pero nunca llegó a debutar -más allá de amistosos-. El ariete ha sido titular en los nueve partidos disputados por el Betis Deportivo hasta la fecha, aunque todavía no ha logrado estrenar su casillero goleador este curso.

Natural de Plasencia, Cáceres, Rodrigo Marina llegó muy joven a la cantera verdiblanca, en categoría infantil, y fue quemando etapas hasta subir al División de Honor juvenil con 17 años, pero una grave lesión de rodilla frenó su progresión tras haber debutado con el Betis Deportivo en la Segunda RFEF. Hace dos años recuperó su mejor versión y fue una de las piezas clave en los éxitos del primer equipo juvenil, logrando nada menos que 27 goles.

Especialmente decisiva fue su actuación en la final de la Copa de Campeones. El equipo de División de Honor Juvenil, por aquel entonces entrenado por Dani Fragoso, remontó al Valencia CF gracias a dos golazos de ‘9’ puro de Rodrigo Marina, con centros de Masqué y Morante, para acabar proclamándose por primera vez en su historia campeón de España. Y solo cuatro días más tarde el Real Betis anunció la renovación del gran goleador de la cantera, que firmó un nuevo contrato con la entidad verdiblanca que expira en 2028.

El pasado curso el internacional por las categorías inferiores de España dio el salto al Betis Deportivo y desde la promoción de Dani Fragoso -con quien hizo sus mejores números en el filial- ha mejorado aún más sus prestaciones. Siete goles en Primera RFEF y máximo goleador de la Youth League juvenil.