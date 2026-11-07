David Torres Valencia, 07 NOV 2026 - 21:18h.

En el minuto 9 se paró el partido y se emitió un vídeo por los vídeomarcadores

Comunicado oficial de LaLiga sobre los partidos aplazados y un doble homenaje a Jesús de Miguel

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El fútbol dejó a un lado la rivalidad. Valencia CF y Real Madrid enterraron sus diferencias deportivas para rendir un sentido homenaje a Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife fallecido esta semana tras sufrir una grave lesión en el encuentro ante el FC Andorra, después de una entrada del portero Jesús Owono. Mestalla se sumó al recuerdo unánime del fútbol español bajo un lema común: "Siempre en nuestro recuerdo". La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) había solicitado la suspensión de la jornada tras conocerse el fallecimiento. Finalmente, se decidió que la mejor manera de honrar su memoria era que el balón siguiera rodando, pero con un homenaje compartido por clubes, jugadores, árbitros y aficionados. La RFEF, LALIGA y Liga F coordinaron los actos durante la jornada del 6 al 9 de noviembre.

Camiseta especial en recuerdo a Jesús de Miguel

Antes del Valencia-Real Madrid, los titulares de ambos equipos saltaron al césped entremezclados y luciendo una camiseta especial con el dorsal 9 y el lema "Siempre en nuestro recuerdo". Junto a los árbitros, formaron un semicírculo abrazados alrededor del punto central del campo y depositaron una ofrenda floral en memoria del jugador.

Después llegó el minuto de silencio. Los videomarcadores mostraron la imagen de Jesús de Miguel mientras Mestalla permanecía en silencio. Al finalizar, jugadores y aficionados rompieron ese silencio con una ovación en su memoria.

El partido se detuvo en el minuto 9 y Mestalla miró al cielo

El homenaje continuó con el balón en juego. En la primera interrupción a partir del minuto 9, en referencia al dorsal que lucía Jesús de Miguel, el árbitro detuvo el encuentro. Fue en una falta cometida sobre Pablo Maffeo. Los jugadores se quedaron clavados. Mestalla, que ya había aplaudido tras el minuto de silencio, se pasó otro minuto más ovacionando al jugador. Los videomarcadores proyectaron un vídeo dedicado al futbolista fallecido. Los jugadores de Valencia CF y Real Madrid se sumaron al aplauso desde sus posiciones y Mestalla volvió a rendirse ante su recuerdo. Las miradas se dirigieron al cielo en un nuevo gesto de respeto y cariño mientras la Curva Nord coreaba su nombre.

En Mestalla, Valencia CF y Real Madrid demostraron que hay momentos en los que los escudos y la rivalidad desaparecen. Solo queda el recuerdo de un futbolista y el respeto de todo un deporte. Jesús de Miguel estuvo presente en cada aplauso y en ese minuto 9 en el que el fútbol volvió a detenerse por él.