Fran Fuentes 11 NOV 2026 - 00:52h.

El tertuliano ha salido del plató a los nueve minutos después de recordar el cese temporal de la actividad laboral en prime time

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Alfredo Duro ha comparecido en El Chiringuito, pero de una forma muy leve y con un mensaje claro y conciso: llamar a la huelga general convocada para este miércoles, 11 de noviembre. El periodista y tertuliano ha aparecido en el arranque del partido para desviar el tema del debate sobre Lamine Yamal y su desconvocatoria con la Selección Española para recordar el cese de la actividad laboral en un momento de máxima audiencia: el inicio del programa. Puedes verlo en el vídeo superior que encabeza la noticia.

Así arrancó el Alfredo Duro más reivindicativo, pasando por encima de la conversación sobre Lamine Yamal: "Quiero decir una cosa. Pasan ocho minutos de las doce de la noche. Quizá alguien se está preguntando qué hace Alfredo Duro sentado a estas horas hoy en el plato de El Chiringuito. No lo sé. Igual es mucho suponer. Yo estoy aquí para recordaros que hoy ha comenzado hace ocho minutos una jornada de huelga en este país. Huelga general. Un derecho que nos asiste a todos. Por un problema que ni el gobierno, ni la oposición ni nadie ha solucionado", explica. "Yo estoy aquí para informar, para contar lo que sea necesario para que la gente sepa lo que tenga que saber", recuerda.

En este sentido, Josep Pedrerol recuerda que este carácter se ejerce de forma unipersonal: "Es un tema individual. Si tú crees que te corresponde, tienes derecho y te apetece, te levantas y te vas. Y yo aplaudo la decisión de cualquier compañero que decida eso. Solo faltaría. No es cuestión de que en un medio de comunicación. En un medio, en un hotel y en un restaurante cualquiera tiene derecho a decir Yo hoy no. Ya empezó básicamente hace nueve minutos. Tienes derecho tú. Pero no porque estés en un medio tienes que trabajar. No, no, no. ¿Por qué?", responde.

Josep Pedrerol apoya que cada uno ejerza su derecho a huelga

Posteriormente, el propio presentador abría la puerta a que cada uno haga lo que prefiera, pero quería centrar el debate a cuestiones futbolísticas: "Si estás de acuerdo tú con hacer huelga, te levantas y oye, parante. Tú decides. Te levantas sin decir nada, te levantas y ya está. No pasa nada. Y cualquier compañero lo puede hacer también. Solo faltaría. Pero yo creo que eso es muy importante. Pero no hagamos tampoco un debate que está haciendo Horizonte ahora mismo o Código 10", sentencia.

Del mismo modo, insiste en que no es un espacio para reivindicar ciertas cuestiones políticas de una u otra índole: "Alfredo, si eres coherente... pero campañas políticas, no. Secúndala. Sé coherente, hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, Alfredo, si quieres. Venga, cuídate mucho. Claro que sí. Eso es, ves, el derecho de cada uno a hacer lo que quiera", despide Pedrerol.