Fran Fuentes 09 NOV 2026 - 12:39h.

Los jugadores sienten que se ha sido injusto y las críticas han sido exageradas tras las derrotas ante PSG y Real Madrid

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José Álvarez ha expresado el sentir del vestuario del FC Barcelona tras vencer al Atlético de Madrid en El Chiringuito. El periodista revela que, después de tantas críticas por las derrotas ante el PSG y el Real Madrid, mucha gente se ha excedido con las críticas hacia el equipo barcelonista. Unas sensaciones que comparte Jota Jordi en el programa de anoche.

José Álvarez expresa que los jugadores del FC Barcelona sienten que han tapado bocas tras vencer al Atlético de Madrid: "El vestuario piensa que se le tenían muchas ganas Josep, que tienen fútbol de sobra y que había gente esperándoles, que callan bocas de nuevo porque había mucha gente esperando después de los dos partidos de la semana pasada y te voy a dar un titular después sobre lo que ha dicho la parte de arriba del Barça, la directiva sobre el partido, la clave, la clave del partido de hoy, explicada, detallada Josep, porque estoy oyendo ahí que hay cosas que han rectificado sobre la marcha que no sé qué, la clave de quién ha ganado el partido", expresa.

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Del mismo modo, Jota Jordi siente que no se le da el crédito suficiente al conjunto barcelonista: "El Barça acaba de ganar 1-2 en el Metropolitano. En general el Barça ha ganado en el campo del Metropolitano, en un campo complicado, era una final, estábamos diciendo el Barça venía de perder los dos partidos importantes, solo gana los rivales fáciles y hoy ha ganado el Barça y ha ganado bien y ha ganado con un Flick que ha hecho cambios y estamos viendo aquí un Barça deficiente, un Barça que está en horas bajas, un Atlético de Madrid que ha perdido porque estaba mal físicamente. El Barça es líder, a 5 puntos, Petón, os tenemos a 5 puntos en noviembre, a 5 y ahora la culpa la tiene Julián, pues dejadlo ir, no lo queríais y ahora nos matáis. El Barça es líder, a 5 puntos vuestros y a 3 puntos del Atlético de Madrid y ya está bien que parece que el Barça haya perdido hoy", recuerda, enfadado.

Unas sensaciones a las que responde Petón: "Pues tienes motivos para preocuparte, porque el Atlético de Madrid durante la primera parte ha atenazado al Barça, le ha ahogado, le ha impedido realizar su juego y le ha hecho más daño que cualquier otro equipo de los que ha tenido enfrente en toda la temporada, lo que quiere decir que la corriente que ya se atisbaba muy claramente y con derrotas contra PSG y Real Madrid, que tienen más daño delante que el Atlético de Madrid, se estaba repitiendo. Y si el Atlético de Madrid tiene la envergadura goleadora que tienen el Madrid y el Barça, estáis listos de papeles", sentencia.

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