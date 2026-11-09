Joaquín Anduro 09 NOV 2026 - 00:31h.

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El FC Barcelona se ha impuesto este domingo al Atlético de Madrid por 1-2 en el Metropolitano para marcharse al parón de selecciones como líder de LALIGA EA Sports abriendo brecha con el conjunto rojiblanco. Tanto Koke como Diego Pablo Simeone han señalado la "falta de contundencia" de su equipo pero Jota Jordi, en El Chiringuito, ha sido más directo incidiendo en que Hansi Flick "le ha pintado la cara" al Cholo.

En el vídeo de la parte superior de la noticia puedes escuchar los argumentos del colaborador del programa de Mediaset destacando un cambio clave del alemán que el mismo técnico ha reconocido en sala de prensa. Algo con lo que no ha estado de acuerdo Cristóbal Soria despertando el debate en el plató en un partido con dos caras con los culés remontando tras un mal inicio.

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El Barcelona remonta y es más líder

El Barça ganó en el Metropolitano remontando un partido que arrancó de forma fulgurante, con un mano a mano perdonado de Julián Álvarez, los tiros al larguero de Marc Pubill y Pedri y el gol de Giuliano Simeone para adelantar al Atlético de Madrid. Cuando ya se acercaba el final de una primera mitad de alternativas, Fermín López cazó una pelota rebotada en el área para lanzar un zurdazo con rosca que batió a Oblak.

En la segunda parte el dominio de la pelota fue claramente azulgrana y a ello ayudó la entrada de Frenkie de Jong aunque las ocasiones claras no llegaban. El que la tuvo fue Julián Álvarez, que se equivocó con un intento de vaselina a Joan García que no le salió pero no perdonó Fermín para completar su doblete en una gran asistencia de Lamine Yamal, dejando al Atlético de Madrid a cinco puntos y al Real Madrid a tres en lo más alto de la tabla.