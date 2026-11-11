El Betis sigue a Yassir Zabiri y a Jeanuël Belocian

Álvaro Borrego 11 NOV 2026 - 11:02h.

La dirección deportiva está realizando un seguimiento específico a los dos, quienes curiosamente comparten agencia de representación con Troy Parrott

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El grado de exigencia alcanzado en el Real Betis de nada habría servido sin todo el trabajo sostenido que hay detrás, recogiendo ahora los frutos que se han venido sembrando todos estos últimos años. Repetir clasificación para la Champions League supondría un nuevo impulso para la entidad, necesitada de nuevos ingresos con los que equilibrar los gastos, siendo esa élite europea el campamento base que la sociedad pretende establecer de cara a los años venideros. Entre los pilares que sostendrán el futuro económico de la entidad seguirá teniendo un peso fundamental la cantera, pero también ese modelo de fichajes pensando en el futuro, con jugadores jóvenes que ofrezcan rendimiento pero también sean capaces de generar plusvalías a medio o largo plazo. Dos futbolistas que casarían con ese perfil son Yassir Zabiri y Jeanuël Belocian, a los que la dirección deportiva tiene bien controlados.

Y es que según ha podido saber ElDesmarque, el Real Betis está siguiendo los pasos de Yassir Zabiri y Jeanüel Belocian, ambos cedidos en el Racing de Santander. Desde el club heliopolitano aseguran que son dos perfiles que gustan mucho y que casan dentro de la política de fichajes de la entidad, dado que ambos tienen 21 años y un margen de revalorización esperanzador, pero también están siendo capaces de dar rendimiento -sobresaliente- en su primer año en LALIGA. Emisarios del club han visto a los dos en directo y se guardan informes positivos de ambos, entendiendo que podrían ser oportunidades a tener en cuenta. Dos jugadores que gustan en el club y a los que se les está realizando un seguimiento especializado, aunque por el momento todo en fase incipiente, siendo ambos dos más de los muchísimos futbolistas que la dirección deportiva peina a lo largo de cada temporada.

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Zabiri y Belocian terminan contrato en 2029

Yassir Zabiri es el futbolista revelación de LALIGA. El delantero de 21 años ha marcado nueve de los 17 goles logrados por el Racing de Santander esta temporada, siendo el cuarto en la carrera por el Pichichi únicamente superado por Lamine Yamal, Mbappé y Raphinha. El Stade Rennes pagó diez millones a principios de año por su fichaje y esta temporada lo mantiene cedido en el conjunto cántabro. Tiene contrato hasta 2029 con los galos y curiosamente comparte agencia de representación con Troy Parrott.

Por su parte, Jeanüel Belocian es un central formado en las categorías inferiores del Rennes y que llegó al Leverkusen en verano de 2024 a cambio de unos 15 millones de euros. Desde entonces ha encadenado cesiones en el Wolfsburgo y ahora en el Racing, con quien ha disputado ocho partidos oficiales. Tiene un valor de mercado de unos 12 millones y guarda contrato con los alemanes hasta 2029, pero sus capacidades gustan y mucho en el seno de la entidad verdiblanca, que lo mantiene subrayado como una posible opción de futuro. Como curiosidad, también comparte agencia de representación con Troy Parrott.