Deco blinda a Marc Bernal y es una apuesta clara de Hansi Flick aunque llegue Rodri

Fran Duarte Madrid, 12 AGO 2026 - 13:48h.

Con todos los frentes abiertos que tiene el Barça en el mercado, Deco ha priorizado la renovación de Marc Bernal

Deco acelera la operación salida con Marc Casadó como posible moneda de cambio

Compartir







Pocos directores deportivos están teniendo más trabajo que Deco en estos compases finales del mercado veraniego. El portugués tiene abiertos varios frentes con el fichaje de Rodri, el culebrón con Julián Álvarez. Además, hay que sumar la operación salida con negociaciones por Ferran Torres con el PSG y otras salidas que se cuecen estos días como la de Héctor Fort, Marc Casadó, Jofre, Guille, Toni Fernández o Tommy Marqués. Por si fuera poco, y tal y como ha podido saber ElDesmarque, Deco ahora se ha marcado otro objetivo como prioritario: renovar a Marc Bernal.

El Barça apuesta por Marc Bernal

Según adelanta David Ibáñez en ElDesmarque, Deco se ha reunido este miércoles con los agentes del centrocampista para llegar a un acuerdo y ampliar su contrato significativamente. La intención del club es ampliarle el contrato, a pesar de que el actual termina en 2029, y una mejora de salario ante el interés de varios equipos de la Premier League, LALIGA o la Bundesliga.

PUEDE INTERESARTE Marc Bernal, el deseo del Atlético de Madrid para el traspaso de Julián Álvarez

El Barça quiere atarle bien. Le ven en el mediocentro del equipo para muchos años y consideran que es el futuro a largo plazo en esa posición con ADN de la Masía. En el club esperan que con esto le puedan trasmitir confianza ahora que Rodri está muy cerca de llegar y ya había muchas voces diciendo que Bernal iba a tener muy pocas oportunidades. Con esta renovación, tanto Deco, Flick y el resto de la directiva culé, dejan claro que apuestan por él.

Su contrato actual es hasta 2029 y con una cláusula de 500 millones de euros. En el Barça quieren ampliar uno o dos años más ese contrato con una subida de salario considerable para equipararle con figuras importantes dentro del vestuario. La última vez que renovó fue en septiembre de 2025 y solo un año después el Barça quiere hacerle ver que es una pieza fundamental para el futuro del club.