María Trigo 11 NOV 2026 - 11:17h.

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Su suplencia y falta de minutos en el Arsenal con convertido a Martín Zubimendi en uno de los nombres propios del próximo mercado de fichajes. A menos de dos meses de que se abra, el centrocampista ha respondido en una entrevista en Marca a esos rumores que lo sitúan cerca del Atlético de Madrid. Y es que hay informaciones que apuntan la posibilidad de un posible trueque entre Julián Álvarez y el internacional español para que cambien de equipo.

¿Qué dice Martín Zubimendi?

"La verdad es que a mí también me sorprende a veces la prensa. Entiendo que llega el mercado de invierno y pueden aparecer rumores, pero creo que hay que tener un poco más de cuidado con lo que se publica. Al final cada uno tiene un equipo en el que juega y hay que tener respeto. Yo también he leído que podía estar cerca, pero ni mucho menos", explicó el propi Zubimendi, que no ocultó que le molestan mucho que se publiquen esas cosas: "Sí, la verdad es que sí. Muchas veces sale una noticia y parece que, si no se cumple, se olvida rápido y no pasa nada. Voy conociendo cómo funciona este mundo y lo voy naturalizando, pero a veces me podría ahorrar muchos mensajes que me llegan por culpa de este tipo de noticias".

Y es que el centrocampista del Arsenal también afirma que en más de una ocasión es él mismo el que tiene que entrar en las redes sociales para atajar el tema: "Incluso yo mismo tengo que entrar en Twitter para ver exactamente qué ha salido y poder responder a la gente que me pregunta".

¿Y qué pasa con el Real Madrid?

Y de un equipo de la ciudad de Madrid a otro. Durante muchos meses, Zubimendi también fue relacionado con el conjunto blanco. Ahora que las cosas parece que le van bien al equipo de José Mourinho... todo ese ruido ha desaparecido. "Lo entiendo. Creo que forma parte del fútbol, de los momentos y de las noticias. A la gente también le gusta todo esto", dijo el futbolista en Marca.