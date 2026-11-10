La Juventus vuelve a la carga y en Italia hablan de "un romance que nunca termina"

Desvelan el precio de Zubimendi y toda la verdad de su posible fichaje por el Atlético

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Alexander Sorloth podría salir del Atlético de Madrid. El noruego, señalado por la afición en este inicio de temporada, vuelve a escuchar cantos de sirena desde Italia, donde aseguran que la Juventus FC se está planteando la opción de retomar los contactos con el club rojiblanco para negociar un fichaje que llegó a estar cerca de cerrarse el pasado verano, antes incluso de que arrancara el Mundial 2026.

Según informa La Gazzetta dello Sport, el entorno de Sorloth se ha vuelto a poner en contacto con la Juventus para valorar un posible traspaso en el mercado invernal y se han intercambiado los primeros mensajes. El director deportivo del cuadro italiano, Marco Ottolini, ya viajó el pasado mes de junio a Oslo para ver en persona al delantero, que llegó a estar totalmente convencido de su aterrizaje en Italia e incluso publicó algún que otro mensaje en las redes sociales dando a entender que todo se solucionaría antes del Mundial.

El fichaje no se cerró en verano, pero sigue vivo de cara a invierno. La Juventus apostó por Woltemade y, a su vez, dio salida a Jonathan David precisamente al Atlético, donde arrancó con buenas cifras goleadoras. Ahora, en cambio, entienden desde Italia que la irrupción del canadiense podría ser "un empujón definitivo para un posible traspaso a la Juventus", si bien es cierto que de momento Simeone mantiene intactas sus jerarquías y coloca a Sorloth por delante de David.

El citado medio sitúa al noruego en la lista de candidatos que manejan desde Turín para completar la delantera. Una lista en la que también aparecen otros futbolistas como Gianluca Scamacca, Mateo Retegui o Folarin Balogun. Insisten, además, en las buenas relaciones entre la Juventus y el Atlético y hablan de un "flechazo estival" el pasado verano: "Hay romances que nunca terminan.

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La situación de Alexander Sorloth en el Atlético de Madrid

Sorloth llegó al Atlético en verano de 2024 procedente del Villarreal a cambio de 32 millones de euros y tiene contrato hasta 2028. El noruego suma hasta la fecha 44 goles en 113 partidos, si bien es cierto que siempre ha sido un delantero 'de rachas' capaz de anotar un hat-trick estelar en un partido y pasar de puntillas por los cuatro siguientes. Este curso, de momento, todavía no ha visto portería, aunque ha estado condicionado por una lesión en pretemporada que le impidió arrancar el ejercicio con normalidad.

Pese a escuchar críticas desde la grada, Simeone le considera el segundo delantero de la plantilla, sólo por detrás de Julián Álvarez, tal y como se demostró en el partido ante el Barça, y por delante de Jonathan David. El problema en clave rojiblanca es que entre los tres sólo han anotado cinco goles en este inicio de temporada.