Desvelan el precio de Zubimendi y toda la verdad de su posible fichaje por el Atlético de Madrid

El Arsenal no facilitará su salida y "el Atleti se plantea la opción de una cesión"

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Martín Zubimendi se ha convertido en uno de los protagonistas del mercado de fichajes con vistas al mes de enero. El centrocampista ha desaparecido de los planes de Mikel Arteta durante las últimas semanas y podría buscar una salida del Arsenal FC en la ventana invernal. Es ahí donde aparece el Atlético de Madrid, que podría estar interesado en incorporar a uno de los campeones del mundo con España. Eso sí, tanto su precio como la realidad económica de su posible fichaje parecen complicar la operación.

El interés atlético por Zubimendi fue desvelado este lunes por RNE de cara a un posible trueque con Julián Álvarez. Ahora, el periodista Matteo Moretto, especializado en el mercado de fichajes, ha dado algunos detalles en Dazn de la situación del donostiarra y su precio de salida: "El Arsenal pide entre 80 y 90 millones. Pero con 80 con bonus incluidos puede salir".

Una cantidad que, según explica el periodista Pablo Pinto, se antoja "imposible" para las capacidades económicas del cuadro colchonero. "El Atleti lo que se plantea es la opción de una cesión y poder darle minutos, que el jugador no se devalúe. En cuanto puedan entrar otros equipos potentes con dinero de por medio tipo Chelsea, el Atleti está fuera de partida", ha explicado.

La inversión del Atlético de Madrid en la medular y el caso Zubimendi

En este sentido, el periodista recuerda que el Atlético hizo "una inversión importante" en el centro del campo el pasado verano con la llegada de Morten Hjlumand, cuyo fichaje costó 40 millones de euros, mientras que el verano anterior se gastó otros 25 millones en el traspaso de Johnny Cardoso. "En ese mismo puesto no te puedes gastar ahora de repente tanto dinero", añade.

"Otra cosa es que el Arsenal le quiera dar salida para reforzarse en esa posición y una cesión con opción de compra o algo así pudiera encajar", agrega Pablo Pinto en Dazn, que no descarta ni mucho menos la llegada de Zubimendi al Metropolitano. Una operación que, eso sí, apunta a ser bastante compleja desde el punto de vista económico, ya que el Arsenal se gastó 70 millones en su llegada desde la Real Sociedad hace poco más de un año.