Fran Duarte Madrid, 29 OCT 2026 - 10:30h.

La venta del delantero noruego podría propiciar fichajes del Atlético de Madrid en enero y la Juve está dispuesta a pagar 30 millones por él

Mateu Alemany mueve un fichaje bomba para el Atlético de Madrid y cuenta con dos bazas

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Aún faltan dos meses para el mercado invernal y los clubes ya están adelantando trabajo y negociando los fichajes para reforzar sus plantillas a partir de enero. Uno de los clubes que más se están moviendo es la Juventus de Turín, dada la mala temporada y los resultados negativos que le han llevado hasta la octava posición en la clasificación de la Serie A. Entre los nombres que sondea la Vecchia Signora uno de los que han cogido más fuerza es Alexander Sorloth, que cada vez tiene más difícil continuar en el Atlético de Madrid.

Según desveló TuttoSport, la Juve busca reforzar su ataque y el gigante noruego es el que más gusta a Spalleti en estos momentos. En un primer momento, el conjunto italiano se había fijado el objetivo de Folarin Balogun, pero las negociaciones se han ido estancando y han decidido recuperar las conversaciones con Sorloth que ya están bastante avanzadas después de los contactos que hubo el pasado verano y ya habrían llegado a un acuerdo sobre sus condiciones salariales.

La venta de Sorloth podría propiciar fichajes en el Atlético de Madrid

La realidad es que el delantero noruego no cuenta para Diego Pablo Simeone (solo ha disputado 43 minutos repartidos en tres partidos esta temporada) y el club ve con buenos ojos su salida. En cuanto a las cifras, el Atlético tasó su fichaje en 35 millones de euros mientras que la directiva de la Juventus busca cerrar su fichaje por no más de 30 millones. Una negociación que podría desbloquearse gracias a los derechos federativos de Jonathan David, que sigue siendo propiedad del equipo italiano y está cedido en el conjunto rojiblanco. El joven futbolista ha encajado bien en la disciplina de Simeone y podría ser una pieza clave para aceptar la oferta de la Juve.

Además, la venta del delantero podría ayudar mucho a los planes de Mateu Alemany en el mercado de fichajes invernal. El conjunto rojiblanco no quita ojo al mercado y los 30 millones que dejaría Sorloth pueden ser claves para afrontar un fichaje bomba. Uno de los sueños de Alemany y Simeone es Alexis Mac Allister que ha sido relacionado con el Atlético en las últimas horas y apunta a ser un objetivo real de cara al inicio del mercado en enero.