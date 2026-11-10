Pablo Sánchez 10 NOV 2026 - 07:16h.

Zubimendi al Atlético de Madrid y Julián Álvarez al Arsenal, el bombazo de enero: "Está cerca"

Poco protagonismo con Mikel Arteta esta temporada

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El fútbol doméstico vuelve a dar paso esta semana a las selecciones. España afronta los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Nations League ante la República Checa e Inglaterra para tratar de cerrar una ronda inmaculada en resultados y en juego. A excepción de Lamine Yamal y Oyarzabal, el resto de citados por Luis de la Fuente ya están concentrados en Las Rozas.

Entre ellos, un Álex Baena que esta pasada madrugada pasó por los micrófonos de El Larguero de la Ser para conversar sobre la selección y algunos temas relacionados con el Atlético de Madrid. El reciente duelo frente al Barcelona dio pie a analizar varios nombres propios como el de Julián Álvarez, señalado por sus errores. El nombre del argentino vuelve a estar de nuevo en el mercado vinculado al Arsenal y, además, en una operación cercana en el tiempo.

Según cuenta RNE, sobre la mesa está la posibilidad de que Julián Álvarez se marche a Londres en enero y en su lugar aterrice en el Atlético de Madrid Martín Zubimendi. Su falta de protagonismo con Mikel Arteta en este primer tramo de la temporada avala esta posibilidad. Este 'trueque' fue objeto de debate en la entrevista con un Baena que no tuvo problemas en mojarse.

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Baena avala el fichaje de Zubimendi

El jugador rojiblanco expresó su deseo de que Zubimendi terminase recalando en el Atlético. Lo consideró el segundo mejor mediocentro del mundo y destaca lo mucho que le aportaría su fútbol al grupo. "Me encantaría que viniese. Como siempre decimos, es el segundo mejor pivote del mundo porque está Rodri y ojalá pudiese venir, sería una gran incorporación al equipo y al vestuario porque como persona también es muy grande", expresó Baena.