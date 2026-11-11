Redacción ElDesmarque 11 NOV 2026 - 14:34h.

La Real Sociedad ha confirmado la triste noticia en un comunicado publicado este miércoles

Un virus ataca el vestuario de la Real Sociedad: ya hay tres afectados

Compartir







Se confirmó la peor de las noticias, tras quedar fuera de la lista de Luis de la Fuente por lesión, Ander Barrenetxea se pierde también toda la temporada con la Real Sociedad. El extremo donostiarra e internacional español sufre una lesión severa, con afectación tendinosa, a nivel proximal de la musculatura isquiosural del muslo derecho.

PUEDE INTERESARTE Aurélien Tchouaméni, lesionado con Francia y vuelve con el Real Madrid

No es la primera vez que una lesión muscular le obliga a pasar por quirófano

El club donostiarra ha emitido un breve comunicado en el que informa de que el jugador txuri-urdin "será intervenido quirúrgicamente en fecha y lugar pendiente de confirmar". La lesión se produjo tan solo un minuto después de haber asistido a Orri Óskarsson en el gol de la victoria ante el Rayo Vallecano, tras realizar un control en el que notó la dolencia al instante.

Barrene estaba cuajando una gran temporada, rendimiento que había sido recompensado con la convocatoria de la selección española para este parón internacional, en el que iba a debutar como futbolista de la absoluta. No es la primera lesión muscular que obliga al jugador a pasar por el quirófano, puesto que en 2022, por una lesión en el isquiotibial izquierdo, ya tuvo que permanecer varios meses de baja.