Basilio García Sevilla, 10 NOV 2026 - 20:28h.

El futbolista ya trabaja sobre el césped y apura los plazos para estar en el Sánchez-Pizjuán

Lesión de Cucho Hernández: parte médico, tiempo de baja y posibles sustitutos en el Betis

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Pocas pegas se le pueden poner al inicio de temporada del Real Betis Balompié. Está firmando una actuación excepcional tanto en LALIGA EA SPORTS como en la UEFA Champions League, pero sí que es cierto que existe una laguna en el puesto de delantero centro. De un año para otro, se han marchado Cedric Bakambu y Chimy Ávila y ha llegado Troy Parrott, que comenzó muy bien, pero en este segundo tramo de competición ha despertado más dudas y ha sido incapaz de hacer gol alguno tras un buen periodo con la selección de Irlanda. El que no las genera es, al menos para Manuel Pellegrini, Cucho Hernández.

El colombiano se lesionó en el partido ante el FC Barcelona del pasado 17 de octubre. El cafetero aguantó 64 minutos sobre el césped, retirándose ya con molestias. El domingo ya se sabía que había lesión y el lunes se determinó que sufría una lesión muscular en el sóleo. Sin tiempo de baja determinado, desde el primer momento quedó claro que se perdería el segundo tramo de competición, que no iría con Colombia para sus compromisos internacionales -aunque tampoco estuvo en los tres amistosos que jugó en Estados Unidos el pasado parón- y que el objetivo principal es que estuviera en el derbi ante el Sevilla FC del próximo 21 de noviembre. Y en eso está el Betis.

"Comenzó esta semana a correr sobre el césped, está haciendo trabajo interior. Tenemos que ir viendo cómo va desarrollando, si siente molestias... estamos evaluándolo", comentó este martes Manuel Pellegrini, su principal valedor, en la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey ante el Navalcarnero del jueves, en el que tampoco podrá probarse.

El mensaje del Betis

Poco después fue el propio Betis el que quiso mostrar imágenes del futbolista trabajando en los campos de la Ciudad Deportiva Luis del Sol. “Seguimos dando pasos, con todo, Cucho”, publicaban las redes sociales del club acompañando un vídeo de su trabajo de este martes.

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Antes de lesionarse, Cucho Hernández sumaba tres goles y dos asistencias en todas las competiciones, y el tiempo ha acabado de darle la razón a Manuel Pellegrini, que tiene en el ex el Columbus Crew a su delantero de referencia. En su ausencia no solo no ha marcado ninguno de sus sustitutos -Troy Parrott o Nelson Deossa como solución de emergencia-, sino que el máximo goleador ha sido un central, Marc Bartra, con dos dianas.