El irlandés refuerza la delantera tras el acuerdo con el AZ Alkmaar

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Ya es oficial: Troy Parrott ficha por el Real Betis Balompié. El club ha confirmado este jueves por la noche la incorporación del irlandés, la gran apuesta de la dirección deportiva para reforzar la delantera de cara a un curso que se prevé especialmente exigente ante el regreso a la máxima competición europea.

"Real Betis Balompié y el AZ Alkmaar han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Troy Parrott. El delantero internacional irlandés se convierte en el cuarto refuerzo verdiblanco de este verano y firma hasta 2031", ha anunciado el cuadro verdiblanco a través de sus canales oficiales.

De esta forma, Parrott se convierte en la cuarta incorporación bética en este mercado veraniego, en el que también han aterrizado en la capital andaluza Facundo Bernal, Fran García y Diego Conde, este último en calidad de cedido.

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Los detalles y el precio del fichaje de Troy Parrott por el Betis

Como suele ser habitual en estos casos, los clubes no han dado cifras sobre la operación. Aún así, ElDesmarque adelantó hace varios días que el fichaje del delantero se ha cerrado por unos 16 millones de euros fijos y otros 3 millones en variables, en una operación en la que el AZ también se guardará un 10% de una futura venta del exdelantero del Tottenham.

Parrott, que firmó 31 goles y 12 asistencias el pasado curso en las filas del AZ Alkmaar, firma un cntrato de cinco temporadas con el Betis, hasta 2031, y está llamado a convertirse en una de las piezas más importantes del ataque de Manuel Pellegrini de cara a una temporada que arrancará este mismo viernes en La Cartuja, ante la Real Sociedad.