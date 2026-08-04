El Barça confirma la salida de Ter Stegen: todos los detalles de su cesión

Celia Pérez 04 AGO 2026 - 10:00h.

Se marcha con Míchel Sánchez

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El Barcelona acaba de solucionar uno de las operaciones pendientes de la rampa de salida. El club culé acaba de hacer oficial la marcha de Marc-André Ter Stegen en calidad de cedido hasta final de temporada al Ajax. El alemán lleva en el radar del Ajax desde que Míchel Sánchez desembarcara en su banquillo, aunque diversos flecos en las negociaciones han impedido el cierre de la operación hasta ahora.

De esta forma, Ter Stegen se marcha hasta final de temporada en la búsqueda de minutos que no iba a tener con Hansi Flick. Llega al Ajax en calidad de cedido sin opción de compra, asumiendo el club neerlandés el 10% de su salario, correspondiente a 1,5 millones de euros, y quedando así para el Barça 13,5 millones de euros para completar los 15 de su ficha.

Hacía semanas que el internacional alemán, de 34 años y con contrato con el equipo azulgrana hasta 2028, estaba negociando con el Ajax, pero la operación no había podido cerrarse antes por una falta de acuerdo sobre las obligaciones fiscales que debía de asumir el jugador en su nuevo destino.

Ter Stegen se despidió de sus compañeros y el cuerpo técnico de Hansi Flick el pasado viernes, antes de abandonar el concentración del conjunto azulgrana en Inglaterra y de volar rumbo a Ámsterdam.

De este modo, el portero alemán encadenará la segunda cesión bajo las órdenes del mismo entrenador, Míchel Sánchez, quien ya apostó por su incorporación por el Girona en el pasado mercado de invierno.

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Sin embargo, Ter Stegen sólo pudo jugar dos partidos con el equipo rojiblanco a causa de una lesión que también le privó de disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

De hecho, los reiterados problemas físicos han lastrado en las últimas temporadas el rendimiento de Ter Stegen, que cuenta en su palmarés con 21 títulos y 423 partidos como azulgrana, siendo el segundo extranjero que ha disputado más encuentros con el Barça, sólo por detrás de Leo Messi.