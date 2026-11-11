Un fichaje señalado en rojo y hasta cuatro salidas que provocarían más llegadas

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El Atlético de Madrid empieza a planificar sus movimientos en el mercado de fichajes de enero. Mateu Alemany se dejó algunos deberes pendientes el pasado mes de agosto que deberá retomar ahora en invierno, en un mes en el que el gran objetivo es fichar un lateral zurdo y en el que podrían producirse hasta cuatro salidas. Si se concretaran todas, la dirección deportiva estaría obligada a reforzarse aún más.

El primer fichaje es más que evidente: firmar un lateral zurdo. Según informa el diario Marca, se trata de la gran prioridad de Mateu Alemany de cara al mercado invernal. En verano ya estuvieron muy cerca de firmar a Nicolás Tagliafico, operación que se cayó a última hora, y ahora también surge la opción de Sergi Cardona, jugador del Villarreal CF. El objetivo es aportar competencia a Álex Grimaldo en un línea defensiva que sólo cuenta con seis futbolistas para cuatro puestos.

El Atlético de Madrid señala cuatro salidas en rojo

En cuanto a las salidas, el primer objetivo será buscar una cesión para Obed Vargas. Ya sorprendió en verano su continuidad en una plantilla en la que no parece tener hueco, pues apenas ha participado en un partido en todo lo que llevamos de temporada.

Además, hay otros dos jugadores cuyo futuro es incierto: Arnau Ortiz y Rodrigo Mendoza. El extremo subió al primer equipo en verano y ha dejado buenas sensaciones cada vez que le ha tocado jugar, pero la competencia en ataque es alta y lleva dos meses sin disputar ni un solo minuto. Respecto a Mendoza, llegó precisamente en enero y tampoco ha terminado de asentarse en los planes de Simeone, dejando más dudas que certezas en los seis encuentros en los que ha participado esta temporada.

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Además, el diario Marca señala también que en el Atlético hay dudas con Alexander Sorloth. El noruego llegó a tener un pie y medio en la Juventus el pasado mes de junio, pero una inoportuna lesión en pretemporada condicionó su continuidad. Ahora, su futuro vuelve a estar en el aire y desde Italia vuelven a llegar cantos de sirena, asegurando que en Turín vuelven a estar interesados en el delantero.

Actualmente, la plantilla del Atlético de Madrid está formada por 23 jugadores del primer equipo, entre los que se incluyen tres porteros, además de un Dani Martínez que luce el dorsal '30'. Si se produjeran salidas, la dirección deportiva estaría obligada a buscar más refuerzos, además del mencionado lateral izquierdo que se antoja prioritario, lo que hace prever que podría ser un mes de enero bastante movido en las oficinas del Metropolitano.