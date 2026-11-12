Apollo evaluará al Cholo Simeone antes de enviarle una oferta de renovación con el Atlético: hay fecha límite

Fran Fuentes 12 NOV 2026 - 18:19h.

Ambas partes se han marcado una fecha tope para establecer las negociaciones

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La continuidad de Diego Pablo Simeone más allá de su actual contrato todavía no se ha abordado en el Atlético de Madrid. Tras 15 años al frente del conjunto rojiblanco, y habiéndole devuelto el gen competitivo, su actual vinculación con el club expira en julio de 2027. En este sentido, según informa Rubén Uría, colaborador de ElDesmarque, el club aún no le ha enviado una propuesta de renovación para que se mantenga en el cargo más allá del próximo 30 de junio. EL Cholo aún no ha recibido oferta alguna, algo que genera cierto ruido, especialmente durante el parón de selecciones. Entretanto, el argentino espera que sea la entidad la que dé el primer paso.

Por si fuera poco, ambas partes se han marcado una fecha tope para que el club envíe una oferta de renovación, si es que lo considera oportuno. Sería el próximo mes de febrero. De este modo, Simeone puede decidir su futuro con cierta antelación y el club, elegir a su sustituto y planificar la plantilla del próximo curso con cierta antelación y acorde al ideario futbolístico de un hipotético sustituto del Cholo en el banquillo del Metropolitano. Por otra parte el club, consciente de que el técnico puede decidir su futuro y negociar con cualquier club a partir del próximo 1 de enero, tampoco quiere extender la decisión mucho más.

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La implicación de Gil Marín en la renovación de Simeone

En este sentido, un hombre que fue clave hasta hace bien poco en esta situación fue Miguel Ángel Gil Marín, ya que, según la citada información, fue él quien amplió el contrato del entrenador las últimas ocasiones. Sin embargo, con la entrada del fondo de inversión Apollo en el consejo de administración, y la salida del propio Gil Marín del mismo el 30 de junio del 2028, se establece como posibilidad que la situación dé un vuelco.

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Esto se debe a que los responsables de Apollo en el consejo de administración quieren ver cómo evoluciona el Atlético de Madrid en los próximos meses. Y es que el pasado año se mantuvo hasta el final en la lucha por la Copa y eliminando al FC Barcelona tanto en semis coperas como en cuartos de final de la UEFA Champions League. De este modo, en el club no existe prisa para ofrecerle al entrenador argentino una ampliación de contrato, prefiriendo esperar acontecimientos. Todo se debe resolver en los próximos tres meses.