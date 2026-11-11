Fue titular en la jornada 1 y no juega ni un minuto desde el 16 de septiembre

El Atlético prepara otra pequeña revolución en enero con cinco operaciones en mente

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De titular a olvidado. En un reparto de minutos que ha despertado algunas críticas entre la afición del Atlético de Madrid en las últimas jornadas, Diego Pablo Simeone se ha dejado por el camino a un futbolista que arrancó el curso partiendo desde el once inicial y con la ilusión de ser parte del primer equipo. Ahora, por contra, su situación ha cambiado por completo y suma nada menos que dos meses sin jugar ni un minuto.

El protagonista en cuestión es Arnau Ortiz, cuyo caso merece una explicación. El atacante llegó al filial procedente de Polonia en verano de 2025 y su temporada en Primera RFEF fue sobresaliente: 23 goles y seis asistencias en 38 jornadas. Sus cifras le sirvieron para hacer la pretemporada con el primer equipo, donde también dejó buenas sensaciones: intensidad, verticalidad y capacidad goleadora. Convenció a Simeone y el club le hizo ficha del primer equipo, luciendo el dorsal '16'.

Arnau Ortiz, de titular a olvidado en el Atlético

La temporada empezó de manera positiva para el catalán, titular en la primera jornada ante el Málaga CF. Eso sí cabe recordar que aquel día, debido a la escasa pretemporada de la mayoría de los futbolistas rojiblancos que jugaron el Mundial, Simeone apostó por un once muy alternativo en el que también salieron de inicio Jorge Domínguez, Dani Martínez, Carlos Martín o Rodrigo Mendoza, entre otros.

Arnau no tuvo minutos en la segunda jornada ante el Villarreal, pero sí gozó de oportunidades ante el Sevilla, el Athletic, la Real Sociedad y Osasuna en las cuatro jornadas posteriores, dejando además buenas sensaciones cada vez que le tocaba salir al campo. Pero hasta ahí. Y es que desde el duelo ante el cuadro navarro el pasado 16 de septiembre, hace casi dos meses, no ha vuelto a participar en ningún partido.

El atacante, de hecho, no ha llegado a debutar en la Champions League, sin minutos en ninguno de los cuatro partidos de la Fase Liga disputados hasta la fecha. Tampoco ha sido una alternativa para Simeone en estas últimas semanas, viendo el partido al completo desde el banquillo en las seis últimas jornadas. Y eso que jugadores como Lookman, Julián o Sorloth, entre otros, están muy lejos de su mejor versión.

En este contexto, el nombre de Arnau Ortiz empieza a aparecer en la lista de posibles salidas de cara al mercado invernal. De los jugadores de la primera plantilla, sólo Obed Vargas (12') y Juan Musso (0') han jugado menos que el catalán, que tiene contrato hasta 2028 con el Atlético. Una situación que le deja en el limbo y que podría propiciar un cambio de aires en enero.