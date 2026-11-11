Kylian Mbappé, baja en Francia por lesión, Zidane lo confirma

Fran Fuentes 11 NOV 2026 - 21:34h.

El delantero francés se perderá el partido ante Italia, aunque el seleccionador espera tenerle de vuelta ante Turquía

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Kylian Mbappé será baja en Francia. El delantero del Real Madrid se ha lesionado en el último entrenamiento de Les Bleus y no estará disponible para el próximo partido frente a Italia. Todo apunta a unas molestias en el bíceps femoral, aunque Zinedine Zidane, seleccionador francés, ha confirmado que no se trata de algo grave. Es más, revela que esperan tenerle de vuelta para el último partido de la fase de grupos frente a Turquía. De este modo, se une a Aurélien Tchouaméni como jugadores que han sufrido problemas físicos en esta concentración del combinado galo.

Así lo confirmaba el seleccionador francés, que no quiere arriesgar a su futbolista: "Sí, Kylian será baja mañana. Ha sentido una pequeña molestia. Como de costumbre, no vamos a correr riesgos. Cero riesgos, ni con Kylian ni con ningún otro jugador, en realidad", explicaba. Del mismo modo, lamentaba los problemas físicos de los jugadores en el fútbol actual, y espera recuperarle pronto: "Es una lástima perder jugadores, pero son cosas que forman parte del juego. Espero que no sea nada grave y que podamos contar con él el domingo".

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Así las cosas, Kylian Mbappé ya se ausentó de la convocatoria de la selección de Francia en el anterior parón, por lo que Zinedine Zidane aún no ha podido tenerle disponible sobre el césped. El exentrenador del Real Madrid se estrenó al frente de Les Bleus en el anterior parón de selecciones, en el que el delantero se marchó de la concentración y aprovechó para hacer varias escapadas con su pareja, Ester Expósito, por París y Suiza. Sea como fuere, si su evolución se desarrolla con normalidad y no se agravan sus molestias físicas, estará disponible para jugar ante Turquía, tal yu como el propio técnico ha revelado en sala de prensa.