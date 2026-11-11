Tranquilidad en el Real Madrid tras someterse a las primeras pruebas

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Aurélien Tchouaméni apaga las alarmas. Un día después de abandonar la concentración de Francia debido una "lesión en el aductor derecho", los servicios médicos del Real Madrid le han sometido a pruebas y, a la espera de exámenes radiológicos, de momento el primer diagnóstico se queda en una simple "molestia en la zona inguinal derecha", por lo que no está descartado para la próxima jornada liguera.

Según ha deslizado el club blanco, que de momento no ha publicado un parte médico oficial, las primeras pruebas han confirmado esas "molestias" en la ingle y este jueves se someterá a nuevos exámenes médicos. De momento, no descartan su presencia de cara al sábado 21 de noviembre, cuando el Real Madrid recibirá al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu.

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Qué ha pasado con Aurélien Tchouaméni en Francia

El galo, pieza clave en los planes de José Mourinho, viajó el lunes a Francia para incorporarse a la selección, pero finalmente acabó abandonando la concentración el martes. "Tchouaméni vuelve a sufrir una lesión en el aductor derecho, igual que el verano pasado en el Mundial de 2026. Lleva sintiendo molestias desde su llegada al CNF Clairefontaine", indicó la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

"Teniendo en cuenta su historial médico y tras consultar con los médicos del Real Madrid, el cuerpo técnico de los Bleus, de acuerdo con el jugador, decidió el martes por la noche devolverlo a su club. Pasará la noche con el grupo y partirá el miércoles hacia Madrid. No será sustituido", agregó la FFF.

Finalmente, esas alarmas se han apagado en las últimas horas tras las primeras pruebas realizadas en Madrid. Tchouaméni no estará en los dos compromisos internacionales durante este parón de Francia, que se medirá a Italia y Turquía en la Nations League, pero podría llegar a tiempo para jugar el sábado de la semana que viene ante el Celta.