Alberto Cercós García 11 NOV 2026 - 11:58h.

Thibaut Courtois habla sobre cómo fue su primera conversación con José Mourinho

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El Real Madrid ha encontrado en José Mourinho un punto de inflexión tras un inicio de temporada con dudas. El equipo blanco llega a noviembre en la pelea por el liderato de LaLiga y con pleno de victorias en la Champions. La dinámica positiva de las últimas jornadas ha reforzado la confianza en un técnico que insiste en que todavía hay margen de mejora. Thibaut Courtois, protagonista de una historia que viene de lejos, ha hablado sobre su relación con el portugués y los cambios que ha experimentado con los años.

El guardameta belga ya coincidió con Mourinho en el Chelsea y ahora disfruta de una segunda etapa a sus órdenes en el Santiago Bernabéu. En una entrevista con Sky Sports, Courtois se mostró encantado con el reencuentro: "Es genial, realmente genial, estoy muy feliz. Siempre es bueno trabajar con él de nuevo; es un entrenador excelente". Pero también desveló cómo comenzó el contacto entre ambos cuando el técnico llegó al Real Madrid.

Courtois revela cómo fue su primera interacción con Mourinho

"Me escribió cuando llegó al Madrid, pero ignoré su mensaje durante dos semanas. Estábamos en el Mundial en ese momento y el día que me escribió estábamos en un avión. Además, entre la diferencia horaria y al estar sin wifi en el avión me perdí muchos mensajes", explicó. La historia tuvo un segundo capítulo: "Al tiempo, después de un partido con Bélgica, Mourinho me envió otro mensaje y le pregunté a alguien del Madrid si ese era el número del entrenador". Un estreno accidentado que ahora recuerda con naturalidad, con ambos de nuevo compartiendo vestuario.

La confesión más personal llegó al comparar al Mourinho de entonces con el actual. "Usaré sus propias palabras. Creo que él mismo ha dicho que podría haber madurado un poco más", apuntó Courtois, que recordó que en el Chelsea era "más impulsivo y agresivo en el vestuario". A su juicio, el portugués se protege más y ha ganado experiencia, aunque conserva su personalidad: "Entra en una sala y sientes su presencia". El belga reivindicó lo que aporta al grupo: "Nosotros necesitábamos algo así". Mourinho ha cambiado con los años, pero no ha perdido ese carácter que impone respeto.