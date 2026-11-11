Robert Sánchez sufre un accidente en Alemania y destroza un Ferrari de 350.000 euros

El portero español salió ileso tras estrellarse contra una barrera

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Grave accidente de Robert Sánchez. El portero español, que llegó cedido el pasado mes al Como 1907 procedente del Chelsea FC, sufrió el pasado lunes un percance importante con un Ferrari 488 Challenge Evo tras estrellarse contra una barrera durante una prueba en el Nordschleife de Alemania.

Por suerte, el meta salió ileso y no hubo daños físicos, únicamente materiales. Tal y como han captado las cámaras de The Sun, el Ferrari quedó destrozado en su zona delantera y tuvo que ser retirado por la grúa. Su valor es de 350.000 euros.

El suceso se produjo en el histórico circuito de Nordschleife, uno de los más legendarios del mundo y situado dentro del complejo de Nürburgring, en los bosques de la región de Eifel de Alemania, de ahí que tampoco se vieran implicados otros coches.

Robert se estrelló en una barrera de protección cuando circulaba a más de 112 kilómetros por hora, según desvela The Sun.

Dónde juega ahora Robert Sánchez

El meta español, que durante varios años se convirtió en un habitual en las convocatorias de España, milita actualmente en el Como, al que llegó cedido procedente del Chelsea el pasado verano. Hasta la fecha, el portero ha participado en cinco partidos esta temporada en los que ha recibido nueve goles. Habitualmente es suplente de Jean Butez, pero ha gozado de oportunidades gracias a las rotaciones de Cesc Fábregas en la portería. De hecho, fue titular el pasado domingo ante el Inter, justo un día antes del accidente, en un partido que acabó 2-0 para el cuadro milanés.