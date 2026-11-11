El nuevo Peugeot es, para muchos, el modelo más elegante de la historia reciente de la marca

Coches y Motos 11 NOV 2026 - 07:17h.

El 3008 es una apuesta top de la marca francesa

El EVO 5 pone un SUV de tamaño generoso al alcance de quienes buscan mucho coche por menos dinero

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Peugeot ha experimentado una transformación estética considerable durante los últimos años. Sus modelos actuales utilizan firmas luminosas reconocibles, carrocerías de formas atrevidas y habitáculos tecnológicos que buscan distinguirse de las propuestas más convencionales. Sin embargo, pocos representan tan bien esta evolución como el nuevo Peugeot 3008.

La tercera generación del SUV francés ha abandonado las proporciones tradicionales de su antecesor para adoptar una carrocería de inspiración fastback. El resultado es un automóvil con una silueta más deportiva, un frontal muy elaborado y una presentación interior que refuerza su posicionamiento dentro de la gama.

Un SUV con una silueta especialmente elegante

El Peugeot 3008 mide aproximadamente 4,54 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora una parrilla de grandes dimensiones, faros estrechos y una firma luminosa vertical inspirada en las garras de un león. El capó presenta unas superficies marcadas y el paragolpes utiliza diferentes elementos que refuerzan su personalidad.

Sin embargo, el principal cambio aparece al observarlo de perfil. La línea de techo desciende progresivamente hacia la parte posterior, creando una silueta más cercana a la de un SUV cupé. La superficie acristalada utiliza formas estilizadas y la carrocería presenta unas proporciones que buscan transmitir dinamismo.

La trasera incorpora unos pilotos horizontales, un portón inclinado y diferentes elementos aerodinámicos. Esta combinación permite distinguir al 3008 de numerosos SUV compactos de formas más convencionales. No existe una manera objetiva de establecer que sea el Peugeot más elegante de la historia reciente, pero su diseño representa una evolución importante respecto a la generación anterior.

Un interior con una pantalla panorámica de 21 pulgadas

El habitáculo es otro de los elementos más característicos del nuevo 3008. Peugeot ha desarrollado una evolución de su concepto i-Cockpit, con un volante compacto y una instrumentación situada en una posición elevada. Los acabados superiores incorporan una pantalla panorámica curva de 21 pulgadas que integra la información de conducción y el sistema multimedia.

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También dispone de mandos configurables i-Toggles, que permiten acceder rápidamente a determinadas funciones. La consola central presenta una distribución moderna y utiliza diferentes espacios de almacenamiento. Los materiales buscan transmitir una sensación de calidad, especialmente en los acabados más equipados.

La segunda fila ofrece espacio suficiente para adultos y el maletero proporciona una capacidad generosa para el uso familiar. Peugeot anuncia hasta 588 litros en determinadas configuraciones, según su método de medición. La carrocería fastback no impide que el 3008 mantenga una funcionalidad adecuada para viajes largos.

Motores híbridos, enchufables y eléctricos

La gama del Peugeot 3008 incluye diferentes niveles de electrificación. La versión Hybrid de 145 CV utiliza un motor de gasolina con tecnología de hibridación de 48 voltios y transmisión automática. Esta mecánica obtiene la etiqueta ECO de la DGT y permite reducir el consumo durante determinados desplazamientos urbanos.

Por encima aparece el híbrido enchufable de 225 CV, que puede alcanzar hasta 97 kilómetros de autonomía eléctrica homologada. Esta alternativa obtiene la etiqueta CERO y permite realizar numerosos trayectos cotidianos utilizando electricidad, siempre que se recargue habitualmente. También existe el E-3008, completamente eléctrico, con diferentes configuraciones de potencia y batería.

La variedad mecánica permite adaptar la compra a diferentes necesidades sin renunciar a una carrocería especialmente reconocible. El 3008 no pretende competir únicamente por espacio o eficiencia. Su principal atractivo está en combinar una silueta elegante con un habitáculo tecnológico y una gama electrificada muy completa. Para quienes buscan un SUV familiar con una imagen diferente, el Peugeot representa una de las propuestas más interesantes del fabricante francés.