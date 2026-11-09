El híbrido de MG ajusta su precio y entra en terreno del Dacia Duster con casi 200 CV

Coches y Motos 09 NOV 2026 - 22:39h.

195 CV de potencia y solo 5 litros cada 100 km

Lynk & Co pone contra las cuerdas a los premium alemanes con un SUV que destaca por equipamiento, tecnología y calidad

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El MG ZS Hybrid+ ha ajustado su precio y se mueve en una franja próxima a la del Dacia Duster. La propuesta china combina formato de SUV compacto, etiqueta híbrida y una potencia que roza los 200 CV. Su tarifa arranca en 21.840 euros al contado, una cifra que lo coloca en el punto de mira.

Quien financie la compra puede acceder a un precio de 20.340 euros. La oferta exige revisar las condiciones, pero acerca este modelo a compradores que comparan cada euro. MG añade una garantía de siete años o 150.000 kilómetros. Es una cobertura amplia para quienes buscan tranquilidad.

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Así es el que, para muchos, es el mejor MG ZS

El sistema híbrido combina un motor atmosférico 1.5 de 102 CV, con ciclo Atkinson, y otro eléctrico de 136 CV. Una batería de 1,83 kWh apoya la conducción. La potencia conjunta alcanza los 196 CV. El cambio automático de tres relaciones completa una mecánica poco habitual.

Con esta configuración, el ZS Hybrid+ acelera de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos. MG homologa un consumo medio de 5,0 litros cada 100 kilómetros. La cifra lo sitúa como una alternativa también eficiente en ciudad y carretera. También ofrece respuesta para viajar cargado y afrontar adelantamientos con seguridad.

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El SUV mide 4.430 milímetros de largo, 1.818 de ancho y 1.635 de alto. La batalla alcanza 2.610 milímetros. El maletero cubica 443 litros, ampliables hasta 1.457 al abatir los asientos traseros. Son cifras prácticas para el día a día y escapadas con equipaje.

Más equipamiento que cualquier low cost

La gama incluye tres acabados: Standard, Comfort y Luxury. Desde el primero llegan instrumentación digital de siete pulgadas y pantalla multimedia de 12,3 pulgadas. También incorpora Apple CarPlay y Android Auto. La dotación de seguridad reúne control de crucero adaptativo, alerta de tráfico cruzado trasero y detector de vehículos en el ángulo muerto.

La lista suma lector de señales, aviso de salida de carril y alerta de fatiga del conductor, además de ayuda trasera al aparcamiento. El MG ZS Hybrid+ se enfrenta al Dacia Duster, al Toyota Corolla Cross y al Kia Niro. Con casi 200 CV, buen equipamiento y este precio, quiere hacerse un hueco entre ellos.