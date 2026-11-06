Coches y Motos 06 NOV 2026 - 12:03h.

Elegante, eficiente, etiqueta CERO y un precio irresistible

Kia, Toyota y compañía saben que este nuevo Lynk & Co se lo pone muy difícil

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Las marcas premium alemanas ya no tienen la exclusividad cuando se habla de tecnología, calidad y equipamiento. Fabricantes como Lynk & Co están demostrando que existen alternativas muy interesantes. El renovado Lynk & Co 01 llega con una propuesta ambiciosa: diseño moderno, mecánica híbrida enchufable y una dotación tecnológica capaz de competir con modelos considerablemente más caros.

El habitáculo es una buena muestra de sus aspiraciones. El SUV incorpora una pantalla central de 15,4 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital de 10,2 pulgadas. También ofrece conexión 5G, navegación, asistente de voz y actualizaciones remotas. El acabado Core ya incluye asientos delanteros calefactados, llantas de 19 pulgadas y tapicería de tejido reciclado.

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276 CV de potencia y hasta 75 km de autonomía eléctrica

La nueva versión desarrolla 276 CV y 535 Nm de par máximo. Su sistema híbrido enchufable combina un motor eléctrico de 146 CV con otro de combustión de 137 CV. La transmisión es automática. El conjunto permite acelerar de 0 a 100 km/h en 7,7 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 200 km/h.

La autonomía eléctrica homologada alcanza los 75 kilómetros WLTP. Esta capacidad permite cubrir numerosos trayectos cotidianos sin utilizar gasolina, siempre que la batería esté cargada. El consumo combinado anunciado es de 2,8 litros cada 100 kilómetros. Y obtiene la etiqueta CERO de la DGT.

Espacio para toda la familia y oferta para todos los bolsillos

El precio oficial anunciado es de 40.995 euros, aunque la marca también publicita una financiación desde 27.315 euros, incluyendo descuentos y el adelanto de determinadas ayudas. Esta fórmula contempla una entrada de 4.315 euros, 119 cuotas de 297,49 euros y una última de 297,23 euros, además de una comisión de formalización.

El Lynk & Co 01 mide 4,54 metros de largo y dispone de una distancia entre ejes de 2,73 metros. Su maletero ofrece 466 litros. La altura libre al suelo alcanza los 20,6 centímetros, mientras que su diseño exterior combina superficies limpias y una imagen robusta.

La gama se divide en los acabados Core y More. El segundo añade techo panorámico, asientos eléctricos, sonido Infinity y llantas de 20 pulgadas. Frente al Kia Sportage, Nissan Qashqai o Toyota RAV4, el Lynk & Co 01 es una de las opciones inteligentes del momento.